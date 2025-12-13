Ultime notizie Delitto di GarlascoDonald TrumpFamiglia AgnelliFamiglia nel boscoUcraina
Re Carlo: Le mie cure contro il cancro potranno essere ridotte nel nuovo anno, una benedizione – Il video

13 Dicembre 2025 - 20:45 Redazione
(Agenzia Vista) Londra, 13 dicembre 2025 "Durante il mio viaggio contro il cancro, sono stato profondamente commosso da quella che posso solo chiamare la comunità di cura che circonda ogni malato di cancro. Gli specialisti, gli infermieri, i ricercatori e i volontari che lavorano instancabilmente per salvare e migliorare vite umane. Ma ho anche imparato qualcosa che mi turba profondamente. Almeno 9 milioni di persone nel nostro Paese non sono aggiornate sugli screening oncologici a loro disposizione. Si tratta di almeno 9 milioni di opportunità perse per la diagnosi precoce. La diagnosi precoce salva semplicemente la vita. Ora ho sentito questo messaggio ripetutamente durante le mie visite ai centri oncologici in tutto il paese. So anche quale differenza ha fatto nel mio caso, permettendomi di continuare a condurre una vita pienamente attiva anche durante il trattamento. Infatti, oggi posso condividere con voi la buona notizia che grazie alla diagnosi precoce, all'intervento efficace e al rispetto delle prescrizioni del medico, il mio programma di cure contro il cancro potrà essere ridotto nel nuovo anno. Questa pietra miliare è sia una benedizione personale che una testimonianza dei notevoli progressi che sono stati fatti nella cura del cancro negli ultimi anni. Questo è il motivo per cui sono così incoraggiato a conoscere il nuovo strumento di controllo dello screening nazionale disponibile online. Questo semplice strumento ti consente di verificare se sei idoneo allo screening del cancro al seno, all'intestino o al collo dell'utero", lo ha detto Re Carlo III in un messaggio alla Nazione. RoyalFamily Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

