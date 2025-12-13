La moglie lo credeva a cena con i colleghi, lui spunta nello spot del ristorante con un’altra: «Voglio il risarcimento»

L’uomo si è rivolto al Codacons, spiegando di non aver firmato nessun consenso per finire sui social all'interno della pubblicità del locale. La disavventura di un uomo di Palermo che ora vuole citare per danni il ristorante

Un tradimento ripreso in bella vista, anche se inconsapevolmente, e postato sui social media one video pubblicitario di un ristorante. È la sventura che è accaduta a un uomo in Sicilia, filmato dai gestori di un locale mentre era a cena fuori con l’amante. Ora l’uomo si è rivolto al Codacons, lamentando di essere finito nello spot senza che avesse firmato nessun consenso.

Il tradimento finito sui social

Era uscito di casa, dicendo alla moglie che si sarebbero visti quella sera dopo una cena di lavoro. Poi si è incontrato con l’amante ed è uscito con lei in un ristorante. Il video, pubblicato dal locale sui social, ha smascherato la menzogna del marito infedele. La donna ha scoperto della relazione extraconiugale guardando quelle immagini. E si è limitata ad aspettare il rientro del consorte e cacciarlo di casa.

La richiesta di risarcimento

L’uomo, con il matrimonio ormai in frantumi, ha deciso di appellarsi al Codacons. Secondo lui, come ha spiegato il segretario siciliano Francesco Tanasi, sarebbe «inammissibile che un ristorante riprenda i clienti senza un consenso chiaro e diffonda le immagini, esponendo le persone a conseguenze imprevedibili». Al di là della rottura del matrimonio, il Codacons parla anche del «rilevante pregiudizio alla vita privata del cittadino» nell’avanzare la richiesta di un congruo risarcimento.