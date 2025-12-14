Cade dal tetto di un capannone abbandonato, giallo sul 19enne morto ad Alzano Lombardo: ferito un amico

Il ragazzo era entrato nello stabilimento abbandonato con un gruppo di amici. La caduta all'1 di notte tutta da chiarire: ferito anche un coetaneo

Un ragazzo di 19 anni è morto nella notte cadendo dal tetto di uno stabilimento abbandonato ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo. Un suo coetaneo che era con lui è stato invece soccorso in codice verde. L’episodio attorno all’1 della notte scorsa in una struttura abbandonata di via Acerbis, un tempo sede dell’Italcementi.

Sul posto sono giunti i mezzi del 118, ma per il diciannovenne non c’è stato nulla da fare. Per ricostruire le circostanze dell’accaduto sono intervenuti i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, il 19enne è entrato nello stabilimento abbandonato con un gruppo di ragazzi della Val Seriana. Una volta all’interno, si sarebbe arrampicato fino al tetto, da dove poi sarebbe caduto.