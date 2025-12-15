Ultime notizie AntisemitismoDelitto di GarlascoDonald TrumpFamiglia AgnelliUcraina
Schlein: Il Pd è primo partito in voti reali, la partita alle politiche è apertissima – Il video

15 Dicembre 2025 - 18:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 15 dicembre 2025 "Siamo il primo partito nei voti reali. Non nei sondaggi, nei voti veri. Nelle ultime tredici regioni al voto il Pd 3.202.261 voti, FdI 2.570.522. È la dimostrazione che la partita per le politiche è apertissima. Andremo al governo vincendo le elezioni politiche e solo vincendo le elezioni politiche con la nostra coalizione progressista. Saremo pronti se saremo insieme", così la segretaria democratica Elly Schlein all'assemblea del Pd a Roma. Pd Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

