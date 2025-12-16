Barachini: Vendita Gedi? "Ho chiesto alla governance del gruppo di tenerci aggiornati su sviluppi" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 16 dicembre 2025 "La trattativa avviata dalla proprietà di Gedi è in corso. Ho chiesto alla governance di Gedi di tenerci aggiornati su tutti gli eventuali sviluppi e sui prossimi passi di questa trattativa. Ho incontrato le rappresentanti sindacali e mi sono reso disponibile a riferire anche in Parlamento su questa vicenda. Credo anche che serva la massima riservatezza per seguire la vicenda, ovviamente a tutela dei dipendenti, dei livelli occupazionali e a tutela dell'indipendenza delle testate" così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'informazione e all'editoria, a margine dell'evento a Spazio Europa in occasione della consegna dei premi Sacharov al Parlamento Europeo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev