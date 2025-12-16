Il patrimonio Elon Musk sta per superare i 600 miliardi di dollari

I calcoli di Forbes: con la valorizzazione di SpaceX e l'Ipo nel 2026 l'obiettivo potrebbe essere largamente raggiunto. Nel marzo 2020 aveva "solo" 24,6 miliardi

Elon Musk verso l’obiettivo di diventare il primo trilionario della storia. La sua società aerospaziale SpaceX ha valutato l’azienda 800 miliardi di dollari, il doppio rispetto ai 400 miliardi stimati ad agosto. L’operazione farebbe crescere il patrimonio di Musk – che detiene circa il 42% di SpaceX – di 168 miliardi di dollari, portandolo a una stima di circa 677 miliardi. Così il sudafricano diventa la prima persona al mondo a superare i 600 miliardi di dollari di patrimonio netto. Nessuno aveva finora superato la soglia di 500 miliardi.

Elon Musk diventa il primo trilionario della storia?

L’offerta, spiega la rivista Forbes, arriva mentre SpaceX guarda a una possibile Ipo nel 2026 che, secondo i media statunitensi, potrebbe valutare la società intorno a 1.500 miliardi di dollari. Ma anche senza una quotazione a questi livelli, che renderebbe verosimilmente Musk un trilionario, la sua partecipazione in SpaceX, stimata in 336 miliardi di dollari, è oggi il suo asset più prezioso. La quota del 12% in Tesla, invece, vale circa 197 miliardi di dollari. Esclusi i compensi in stock option legati al piano di incentivi del 2018, annullati da un giudice del Delaware nel gennaio 2024. Forbes ha comunque deciso di applicare «uno sconto del 50%» a quelle opzioni. Valutandole 69 miliardi, in attesa dell’esito del ricorso di Musk alla Corte Suprema del Delaware.

XAI e Twitter

Se Musk dovesse perdere l’appello, Tesla potrebbe comunque offrirgli una strada alternativa verso il traguardo del trilione. A novembre, infatti, gli azionisti hanno approvato un pacchetto retributivo record che potrebbe assegnargli fino a mille miliardi di dollari in azioni, qualora l’azienda centrasse ambiziosi obiettivi di performance. C’è poi xAI Holdings. La società sarebbe in trattative per raccogliere nuovi capitali a una valutazione di 230 miliardi di dollari. Ovvero più del doppio rispetto ai 113 miliardi indicati da Musk a marzo, quando ha fuso la startup di intelligenza artificiale xAI con la piattaforma social X (ex Twitter). Forbes stima che Musk possieda il 53% di xAI Holdings, per un valore di circa 60 miliardi di dollari. Soltanto nel marzo 2020 il patrimonio di Musk era di 24,6 miliardi.