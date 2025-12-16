Haaland irriconoscibile nei panni di Babbo Natale: la sorpresa della star del Manchester City ai piccoli tifosi – Il video

L'incontro con un tifoso dello United: «Lui è nella lista dei cattivi»

La tuta bianca e rossa al posto della maglia azzurra, la barba lunga e bianca al posto dei capelli liscissimi tirati indietro. Erling Haaland si è dovuto rendere praticamente irriconoscibile per passare inosservato agli occhi dei tifosi e poterli sorprendere, a pochi giorni da Natale. La stella del Manchester City ha indossato per qualche ora i panni di Babbo Natale, aggirandosi per le vie della cittadina inglese e consegnare alcuni regali a casa.

La sorpresa di Haaland

Forte di ben diciassette gol nelle prime sedici partite di campionato, il 25enne norvegese si è concesso una breve pausa in vista delle Feste. «Adoro il Natale, amo l’intimità del Natale: stare seduti in casa e stare con la famiglia e gli amici», ha detto Haaland. Con l’aiuto di un truccatore, il bomber del Manchester City si è vestito da Babbo Natale e si è messo a bussare alla porta di alcuni tifosi. «Sono nervoso, come prima di una partita», scherza nel video.

L’incontro con il piccolo tifoso dello United

Quando un bambino ha confessato di essere un tifoso del Manchester United, Haaland, nei panni di Babbo Natale, ha scherzato: «È nella lista dei cattivi. Dev’essere dura per i tifosi dello United di questi tempi». Con un altro piccolo tifoso, Haaland si tira giù la barba, poi scoppia il caos e un giovane finge addirittura di svenire per l’eccitazione: «Ho sentito la tua voce in tv, quindi sapevo che eri tu».