Ultime notizie AntisemitismoDelitto di GarlascoDonald TrumpFamiglia AgnelliUcraina
SCUOLA E UNIVERSITÀGiuseppe ValditaraGoverno MeloniPrecariatoScuola

La lettera di Natale dei prof precari a Valditara: «Siamo trattati come tappabuchi, così la scuola è fragile»

16 Dicembre 2025 - 10:37 Ygnazia Cigna
embed
scuola libri scolastici valditara
scuola libri scolastici valditara
Migliaia le firme raccolte per la missiva aperta: «Continuiamo a spendere in formazione obbligatoria, ma in cambio riceviamo solo precarietà»

«Caro ministro Valditara, questa volta non le scriviamo un’ingenua letterina da bambini sognatori. Le scriviamo una lettera amara, travestita da richiesta di Natale». Inizia così una lettera aperta indirizzata al ministro dell’Istruzione e del merito firmata da quasi 4mila docenti (il numero è destinato ad aumentare) per denunciare le condizioni in cui versano la scuola e la professione dell’insegnante. «Siamo i docenti precari. Circa 300.000 persone che entrano in classe ogni settembre sapendo che a giugno verranno rimandate allo sbaraglio. Licenziate», spiegano. Nella lettera puntano il dito contro la precarietà costante della loro vita professionale e personale: «Cambiamo città, vita, affetti, colleghi e alunni con la stessa facilità con cui si compila un modulo. Dovremmo garantire continuità agli studenti… senza averne mai una per noi».

Il peso economico della formazione

I docenti denunciano poi il peso economico della formazione tra concorsi, corsi, certificazioni e tasse che rappresentano «migliaia di euro in formazione obbligatoria», senza alcuna garanzia di stabilità. Per diventare insegnante di ruolo oggi, infatti, i docenti devono attraversare un lungo percorso di studi, il concorso e infine l’abilitazione e l’anno di prova. Ma in molti casi, nella prassi, si arrivano a fare più concorsi, uno dietro l’altro, in attesa per anni di ottenere il posto di ruolo, facendo corsi di formazione abilitanti che costano fior di quattrini. «In cambio riceviamo un altro anno di precarietà, mentre nella legge di bilancio la voce sulle assunzioni è ferma a zero. Questa volta non chiediamo doni. Chiediamo giustizia», scrivono i docenti.

La precarietà strutturale

Secondo i tanti firmatari, la precarietà non riguarda solo loro, ma l’intera scuola: «Una scuola costruita ogni anno da docenti sempre diversi è una scuola fragile. Copriamo le falle del sistema, ma non possiamo essere trattati per sempre come tappabuchi». Ricordano come la precarietà sia diventata «così stabile e strutturata» che alcuni precari arrivano alla pensione senza mai ottenere un contratto a tempo indeterminato, mentre altri vengono «accantonati, sostituiti da algoritmi, titoli a pagamento, concorsi che premiano chi può permetterseli». La richiesta è una: «Servono investimenti veri nel reclutamento. Ci sono troppi docenti idonei, precari da una vita, che attendono solo una cosa: il giusto riconoscimento, un contratto a tempo indeterminato».

Articoli di SCUOLA E UNIVERSITÀ più letti
1.

Le lezioni di Francesca Albanese «all’insaputa di genitori e preside». Scoppiano casi anche nelle scuole in Emilia: pronti gli ispettori di Valditara

2.

Semestre filtro a Medicina, Burioni agli studenti: «Le elementari sono finite. Dovete studiare seriamente»

3.

Borse di studio in ritardo, studentesse si incatenano per protesta: «Insostenibile per i giovani» 

4.

Valditara contro le lezioni di Albanese : «Vogliono la scuola totalitaria. Gli ispettori? Difendo gli studenti» – Il video

5.

Abusi sessuali su studenti 14enni, rinviata a giudizio la prof di Castellammare vittima della spedizione punitiva dei genitori

leggi anche
occupato liceo giulio cesare roma lista stupri
ATTUALITÀ

Roma, occupato il liceo della «lista stupri» nei bagni: «La preside tace e strumentalizza il dissenso»

Di Ygnazia Cigna
baby gagng campobasso
ATTUALITÀ

Campobasso, il 14enne picchiato dalla baby gang rischia di perdere l’udito: «Tutto il paese è spaventato da loro»

Di Alba Romano
Francesca Albanese
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Le lezioni di Francesca Albanese «all’insaputa di genitori e preside». Scoppiano casi anche nelle scuole in Emilia: pronti gli ispettori di Valditara

Di Giovanni Ruggiero
incidente rimini martina gnoli
ATTUALITÀ

Travolta a 18 anni da un’auto mentre va a scuola in scooter, la tragedia di Martina Gnoli a Rimini: grave un’amica. I dubbi sul sorpasso e la svolta fatale

Di Ugo Milano
Vasco Rossi
CULTURA & SPETTACOLO

Vasco Rossi e il bullismo da piccolo «fisico e psicologico». Quando fu cacciato da scuola e le canzoni «che io stesso capisco molto tempo dopo»

Di Giulia Norvegno