Travolta a 18 anni da un’auto mentre va a scuola in scooter, la tragedia di Martina Gnoli a Rimini: grave un’amica. I dubbi sul sorpasso e la svolta fatale

Lo scontro è avvenuto nel Riminese poco prima delle 8 di stamane. Ricoverata anche la conducente dell’auto, sotto shock

Stava sorpassando un’auto a bordo del suo scooter la 18enne Martina Gnoli quando, dopo un impatto con la vettura, è stata scaraventata a terra insieme a un’amica e compagna di classe che si trovava in sella con lei per andare a scuola. La giovanissima motociclista è morta sul colpo a Santarcangelo di Romagna, nel Riminese, mentre la coetanea è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Cesena dove si trova ancora in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Stando alla prima ricostruzione, l’incidente sarebbe avvenuto dopo una manovra avventata.

La dinamica dell’incidente e i soccorsi

La tragedia è avvenuta intorno alle 7.45 su via Marecchiese, la strada provinciale che collega Rimini alla Valmarecchia. Le due neo-maggiorenni erano appena uscite di casa e si stavano dirigendo a scuola a bordo dello scooter Honda Sh 125 di Martina Gnoli quando, tentando di sorpassare una Dacia Sandero, si sarebbero viste l’auto svoltare improvvisamente a sinistra finendo travolte. Alla guida della vettura c’era una donna italiana di 46 anni, che avrebbe tentato di girare per immettersi dalla strada principale in una traversa. La conducente del mezzo, in stato di shock, è stata soccorsa dai sanitari del 118.

Le indagini e il motorino in regola

Sull’incidente sta indagando la polizia di Stato, con l’obiettivo di chiarire la dinamica e le responsabilità. Stando a quanto riporta Il resto del Carlino, le due giovani indossavano entrambe il casco e lo scooter su cui stavano viaggiando era in regola per trasportare due persone. Il pm di turno è stato allertato.