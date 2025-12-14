Ultime notizie AntisemitismoDelitto di GarlascoDonald TrumpFamiglia AgnelliUcraina
Fugge in auto per evitare la constatazione amichevole, l’altro si aggrappa alla carrozzeria e viene trascinato per 100 metri: l’incidente a Milano

14 Dicembre 2025 - 21:49 Cecilia Dardana
milano incidente
L’incidente è avvenuto all’altezza di via Murat. L'uomo è strato trasportato in codice rosso all'ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita

A Milano un uomo di 30 anni è rimasto seriamente ferito dopo essere stato trascinato per circa cento metri dall’auto dell’altra persona coinvolta in un incidente stradale, che avrebbe tentato di allontanarsi per evitare di compilare la contestazione amichevole. L’uomo si è aggrappato alla carrozzeria dell’auto nel tentativo di impedire all’altro di fuggire senza fornire i propri dati.

La discussione e il tentativo di fuga

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio, intorno alle 17, in viale Marche, nella zona nord della città. Dopo l’urto tra le due vetture, entrambi i conducenti sono scesi dai mezzi e tra i due è scoppiata una discussione. A un certo punto, uno dei due automobilisti avrebbe deciso di ripartire per evitare la constatazione amichevole. Nel tentativo di impedirgli la fuga, il trentenne si è aggrappato alla carrozzeria dell’auto. Nonostante questo, il conducente ha ingranato la marcia e ha proseguito la corsa, trascinando l’uomo per circa cento metri fino all’incrocio con via Murat. Solo a quel punto il ferito è riuscito a staccarsi dal veicolo.

La corsa in ospedale

I soccorsi sono intervenuti rapidamente: l’uomo, rimasto cosciente ma con diverse contusioni, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Fatebenefratelli. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale, che ha avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e rintracciare il conducente fuggito dopo l’episodio.

