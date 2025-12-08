Ultime notizie Delitto di GarlascoDonald TrumpLibriUcraina
Neonata morta sull’A5, si indaga per omicidio stradale: due automobilisti fuggiti dopo l’incidente

08 Dicembre 2025 - 13:52 Ugo Milano
Sono in corso accertamenti tecnici per stabilire come fosse posizionato l’ovetto contenente la piccola, che è stata sbalzata fuori dalla macchina durante lo scontro

La Procura di Ivrea ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e fuga del conducente dopo il tragico incidente avvenuto sabato sera, 6 dicembre, sull’autostrada A5 Torino-Aosta, in cui ha perso la vita una neonata. Alla guida della macchina c’era la madre della piccola. L’aggravante della fuga riguarda i conducenti di altre due auto che, secondo quanto ricostruito finora, si sarebbero allontanati senza prestare soccorso. Attualmente, sono in corso accertamenti tecnici per stabilire come fosse posizionato l’ovetto contenente la neonata, che è stata sbalzata fuori dalla macchina durante l’incidente. Gli investigatori stanno ascoltando testimoni e automobilisti che percorrevano quel tratto di autostrada, tra gli svincoli di Settimo e Volpiano in direzione Aosta, per ricostruire la dinamica dell’evento.

La madre della bambina è ricoverata

La madre della bambina è tuttora ricoverata e sotto osservazione nel pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Bosco di Torino. Restano da chiarire sia le cause che hanno impedito all’ovetto e alla bambina di rimanere assicurati all’interno del veicolo, sia le ragioni per cui almeno due automobilisti coinvolti nell’incidente non si siano fermati a prestare soccorso.

