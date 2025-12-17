Ultime notizie AntisemitismoDelitto di GarlascoDonald TrumpFamiglia AgnelliUcraina
ECONOMIA & LAVOROBolletteGoverno MeloniRisparmio energetico

Caldaie, il ministero spiega cosa cambia: «Nessun passo indietro sui controlli»

17 Dicembre 2025 - 10:55 Ugo Milano
embed
caldaie ministero
caldaie ministero
Sul piano operativo, la bozza di decreto prevede un aumento della frequenza dei controlli per alcune tipologie di impianti: cosa cambia

Nessun passo indietro su sicurezza ed efficienza energetica. Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica interviene per chiarire il contenuto dello schema di decreto che ridefinisce il sistema dei controlli e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici. E precisando che il testo circolato in queste settimane sulle caldaie è ancora una bozza e non una versione definitiva. Il provvedimento, sottolinea il Mase, è in fase di elaborazione. Dovrà comunque passare al vaglio della Conferenza Unificata e del Consiglio di Stato prima di essere adottato. L’obiettivo resta quello fissato dal decreto legislativo di recepimento della direttiva europea, spiega il ministero. Ovvero garantire alle caldaie elevati standard di sicurezza, migliorare l’efficienza energetica e allo stesso tempo ottimizzare il rapporto tra costi e benefici per la collettività, semplificando le attività ispettive.

Cosa cambia

Il ministero chiarisce inoltre la distinzione tra il controllo di efficienza energetica, che resta un adempimento periodico obbligatorio a carico dei proprietari e da effettuare tramite un tecnico abilitato, e le ispezioni o gli accertamenti. Che saranno svolti a campione dalle autorità competenti. Sul piano operativo, la bozza di decreto prevede un aumento della frequenza dei controlli per alcune tipologie di impianti. In particolare, per quelli a gas con potenza compresa tra i 70 e i 100 kilowatt, l’intervallo scenderebbe da quattro a due anni.

Le soglie minime per le caldaie

Verrebbe, invece, innalzata la soglia minima per l’obbligo di controllo, che passerebbe dagli attuali 10 e 20 kilowatt. Mentre resterebbe invariata la cadenza quadriennale per gli impianti a gas tra i 20 e i 70 kilowatt. Sono state poi previste ispezioni per verificare il rispetto dei periodi di accensione e delle temperature interne degli edifici aperti al pubblico. Nessuna modifica, invece, per gli impianti alimentati a combustibili solidi, per i quali rimarrebbe la frequenza di controllo attualmente prevista. Secondo il Mase il nuovo assetto renderebbe più stringenti le verifiche sugli impianti più diffusi e con maggiore impatto in termini di consumi energetici ed emissioni.

Articoli di ECONOMIA & LAVORO più letti
1.

Caldaie, il governo pensa a eliminare i controlli per 20 milioni di impianti. Protestano gli artigiani: «Così si rischiano più incidenti e inquinamento»

2.

Ci sono terre rare anche in Europa ma estrarle è troppo difficile per le leggi Ue. Il cortocircuito e come si sta provando a risolverlo

3.

John Elkann va a processo, il giudice ordina l’«imputazione coatta» per l’eredità Agnelli. Rinviata la decisione sulla «messa alla prova»

4.

Il “salario minimo” negli appalti, la Consulta boccia il ricorso del governo: sì alla soglia dei 9 euro. Il caso in Puglia

5.

Stop per oltre 2 ore all’Alta Velocità tra Roma e Firenze, trovato un cadavere sui binari a Chiusi: ritardi di 120 minuti, disagi e treni cancellati

leggi anche
caldaie stop controlli decreto governo
ECONOMIA & LAVORO

Caldaie, il governo pensa a eliminare i controlli per 20 milioni di impianti. Protestano gli artigiani: «Così si rischiano più incidenti e inquinamento»

Di Bruno Gaetani
auto elettriche ue intervista andrea boraschi
SOSTENIBILITÀ

Andrea Boraschi (T&E): «L’Ue investa sull’elettrico o diventerà un museo dell’auto. Biocarburanti? Inquinanti e inefficienti» – L’intervista

Di Gianluca Brambilla
green peace striscione
SOSTENIBILITÀ

Greenpeace presenta “il conto” della crisi climatica: «Chi inquina deve pagare»

Di Alba Romano
alberto scuro auto d'epoca inquinamento green
ATTUALITÀ

La soluzione green per le auto d’epoca: «Un nuovo propellente abbatte le emissioni»

Di Alba Romano
Autobrennero
ECONOMIA & LAVORO

Stop auto a benzina e diesel dal 2035, Weber vuole rivedere il divieto: «Abbiamo perso 88mila posti di lavoro»

Di Ugo Milano
SOSTENIBILITÀ

Dall’asciugabiancheria allo smartphone: ecco le nuove norme Ue per risparmiare e inquinare meno

Di Dan Jorgensen
inquinamento lago fiume
SOSTENIBILITÀ

Mari e laghi italiani sempre più inquinati: il 34% è oltre i limiti di legge. E l’Italia ha già pagato oltre 220 milioni di euro di multa

Di Alba Romano