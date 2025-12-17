Fitch avverte Euroclear: «Rischia il rating se l’Ue usa i beni russi». Mosca: «Comincia il collasso dell’Europa»

L'agenzia sul prestito di riparazione all'Ucraina cita rischi di liquidità e legali potenzialmente aumentati. Il commento del negoziatore russo con gli Usa

Euroclear potrebbe subire un declassamento del rating se la Ue usa i beni russi. Lo ha fatto sapere l’agenzia di rating Fitch, dopo le notizie sui piani della Ue di utilizzare i capitali congelati della Banca centrale russa per un prestito di riparazione all’Ucraina. Sul suo sito, l’agenzia spiega che la mossa riflette i timori di “rischi di liquidità e legali potenzialmente aumentati” se i piani di utilizzare i fondi russi depositati presso Euroclear a favore dell’Ucraina procederanno. L’attuale rating di Euroclear è AA. La Banca Centrale russa nei giorni scorsi ha cominciato una causa.

Cos’è Euroclear

L’istituto centrale russo ha quantificato in 200 miliardi il valore dei beni sequestrati. Il sito di Borsa Italiana spiega che Euroclear è «depositario centrale internazionale» di titoli e gestisce «clearing e settlement per il mercato internazionale e per il mercato britannico-irlandese, francese e olandese».

Il depositario centrale internazionale ha il compito di «gestire le fasi di liquidazione e regolamento delle operazioni in titoli o in valute di tipo cross-border, mediante il collegamento con i depositari centrali dei diversi paesi. Principale compito del depositario centrale internazionale è assicurare che le movimentazioni di titoli e contante generate dalle operazioni sui mercati possano avvenire in maniera efficiente mediante la movimentazione dei conti di deposito accesi dagli intermediari».

Euroclear rappresenta «un gruppo di depositari centrali controllato dalla holding inglese Euroclear plc attraverso la società Euroclear sa/nv (Bruxelles); riunisce il depositario centrale internazionale Euroclear Bank e quelli francese (Euroclear France), olandese (Euroclear Nederland) e inglese (CrestCo)».

La Russia

«Il collasso è cominciato per le finanze europee», dice Kirill Dmitriev, consigliere presidenziale russo per gli investimenti esteri e negoziatore con gli Usa commentando l’avvertimento di Fitch a Euroclear di un possibile declassamento del suo rating se la Ue utilizzerà i capitali russi congelati e depositati nello stesso fondo per finanziare l’Ucraina. «Dopo il declassamento del rating, gli investitori cominceranno a spostare i fondi verso migliori giurisdizioni», scrive Dmitriev su X. «La Commissione europea ama le automutilazioni».