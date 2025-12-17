Strage di Bondi Beach, la foto fake sul sopravvissuto e la bufala del sangue finto

L'immagine presenta numerosi errori

Dopo la strage di Bondi Beach a Sydney, durante le celebrazioni di Hanukkah, i generatori di fake news hanno scelto di colpire uno dei sopravvissuti. Si tratta di Arsen Ostrovsky, fotografato con il volto insanguinato, uno scatto diventato uno dei simboli della tragedia. Sui social, è iniziata a circolare una foto che lo mostrerebbe mentre viene truccato con sangue finto. Si tratta di un’immagine generata con l’AI.

Per chi ha fretta

L’immagine del “trucco” presenta numerose anomalie tipiche dei contenuti generati con AI.

Le accuse contro Ostrovsky sono infondate e fanno parte di una narrazione complottista.

Analisi

Secondo la narrazione, l’immagine dimostrerebbe che Arsen Ostrovsky abbia inscenato la tragedia e che questa fosse una colossale messinscena per la propaganda pro Israele. Nei post si parla di “false flag”, di “attore” (“crisis actor”) e si insinua che la sua presenza sia sospetta perché sarebbe sopravvissuto anche agli attacchi dei terroristi di Hamas del 7 ottobre in Israele.

Bisogna chiarire che circola una versione tagliata dell’immagine utilizzata per sostenere le accuse complottiste. Ecco una versione completa, diffusa su Reddit il 15 dicembre 2025:

Ecco, invece, il testo che accompagna una versione completa condivisa via Facebook:

ARSEN OSTROVSKY è figura di spicco israeliana che controlla organizzazioni sioniste che operano in tutto Occidente per fare hasbara’ a favore di Israele . Ecco , questa foto è utile per le anime belle che invitano a ” portare rispetto alle vittime ebree di Bondi Beach” . Magari capite che i primi a cavalcare la tragedia e a umiliare le vere vittime sono proprio il sistema sionista che soffia sul fuoco della propaganda tifoide che pervade i social. Nessuna morale, nessun senso del limite, tutto va capitalizzato dai macellai. Vi ricordo che testate oscene come Il Tempo che avevano riportato in prima pagina una giornalista insanguinata e ferita da un raid israeliano l’ accusarono di MAKE UP e falsità, per poi essere miseramente scoperti . Per dirvi che gli osceni li abbiamo pure in casa .

I segni dell’Intelligenza Artificiale

L’immagine presenta numerosi errori tipici dell’Intelligenza Artificiale generativa. Ad esempio, l’auto sullo sfondo appare deformata. La maglietta ha un disegno deformato (con scritte illeggibili) rispetto all’originale indossata da Ostrovsky. La chiazza di sangue sul collo della maglia non compare in nessuna delle immagini o interviste rilasciate dopo l’attacco. Infine, Ostrovsky indossava pantaloncini corti, mentre nella foto generata con l’AI i pantaloni sono lunghi. Anche le scarpe non coincidono.

Conclusioni

La foto che mostrerebbe Arsen Ostrovsky truccato con sangue finto è un contenuto falso, generato artificialmente e usato per sostenere una narrazione complottista e delegittimare i sopravvissuti alla strage di Bondi Beach.

