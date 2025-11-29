Il video della prof che urla contro gli studenti per ChatGPT è fatto con l’Ai

Da mesi circolano clip, tutte realizzate con l'Ai, che seguono uno schema narrativo identico: un insegnante alza la voce, impreca o attacca la classe

Spopolano sui social video che mostrano una presunta docente italiana urlare furiosamente contro la classe, accusando gli studenti di aver usato ChatGPT per svolgere un compito. Il filmato è stato rilanciato su TikTok, YouTube e Facebook, dove numerosi utenti lo hanno interpretato come una scena autentica, al punto da commentare indignati o solidarizzare con la professoressa.

Per chi ha fretta

Il video della prof che urla è interamente generato con Sora AI .

. Il watermark mostra il nome “pioppo9” , lo stesso del creator TikTok che pubblica solo video fatti con l’Ai.

, lo stesso del creator TikTok che pubblica solo video fatti con l’Ai. Il contenuto è stato scambiato per vero soprattutto su Facebook , dove molti utenti hanno reagito indignati.

, dove molti utenti hanno reagito indignati. Dettagli visivi incoerenti (mani che scompaiono, oggetti deformi, studenti non definiti) confermano la natura artificiale.

Analisi

Il video è stato pubblicato su TikTok dall’utente @pioppo9, un profilo che, come indicato nella bio, diffonde esclusivamente contenuti generati con IA. Il watermark presente sul filmato riporta chiaramente il nome dell’account e il logo di Sora AI, il modello video di OpenAI. Da TikTok la clip è stata rilanciata su YouTube Shorts e, soprattutto, su Facebook, dove ha iniziato a circolare come se rappresentasse un episodio scolastico reale. Qui diversi utenti, scambiandolo per un vero episodio, si sono scagliati in difesa dell’insegnante.

Gli indizi visivi

Il primo indizio che indica la natura artificiale del video è il watermark di Sora, in cui è visibile anche il nome utente.

A questo si aggiungono ari dettagli tipici dei contenuti IA come: mani e braccia della prof scompaiono o si fondono con lo sfondo; oggetti indefiniti compaiono sui banchi con forme incoerenti; alcuni corpi degli studenti appaiono poco definiti e quasi sfumati.

Un format ricorrente

Il video non è un caso isolato. Da mesi circolano clip, tutte realizzate con l’Ai, che seguono uno schema narrativo identico: un insegnante alza la voce, impreca o attacca la classe, spesso per motivi legati all’Ai. Alcuni di questi video sono già stati debunkati dal team di Open.

Conclusioni

Il video della professoressa che urla contro gli studenti per aver usato ChatGPT non documenta un episodio reale, ma fa parte di una serie di contenuti generati con Sora AI e diffusi a scopo di intrattenimento.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta



