Amadeus torna in Rai trascinato da Fiorello, la decisione clamorosa: cosa vogliono che facciano insieme

18 Dicembre 2025 - 12:03 Ugo Milano
L’ipotesi più accreditata parla di uno show condiviso con lo showman siciliano. Un’operazione che, stando alle indiscrezioni, non incontrerebbe particolari resistenze in casa Discovery

Potrebbe essere uno di quei giri lunghi che fanno certi amori, destinati a non chiudersi mai davvero e, anzi, a tornare al punto di partenza. L’ipotesi di un ritorno di Amadeus in Rai, dopo l’esperienza poco fortunata sul Nove, circola ormai da tempo e trova un perno ben preciso: Fiorello. Sarebbe lui, nel ruolo di “traghettatore”, scrive la Repubblica, a muoversi dietro le quinte di un lento ma significativo bradisismo capace di ridisegnare, almeno in parte, gli equilibri della televisione generalista.

Lo show condiviso con Fiorello

L’ipotesi più accreditata parla di uno show condiviso con lo showman siciliano, una sorta di biglietto da visita per una rentrée in grande stile. Access Prime Time o addirittura prima serata, con Amadeus nel ruolo di spalla strutturata e un potenziale di ascolti considerato pressoché garantito. Un’operazione che, stando alle indiscrezioni, non incontrerebbe particolari resistenze in casa Discovery: i risultati ottenuti finora non avrebbero infatti ripagato le aspettative legate a un contratto particolarmente oneroso. Tuttavia, scrive il Corriere della Sera, in Rai la situazione non è comunque semplice. Molti parlano di un’azienda spaccata in due, tra favorevoli e contrari.

Il bilancio tutt’altro che brillante di Amadeus al Nove

Il passaggio al Nove, del resto, era stato fin dall’inizio una sfida dichiarata. Amadeus arrivava con un’eredità pesante: i Sanremo dai numeri record e il successo consolidato di Affari tuoi. Trasportati sul Nove, però, quei format hanno raccontato una storia diversa. Anche Suzuki Music Party non ha replicato gli exploit precedenti, Chissà chi è non è riuscito a recuperare il consenso che I soliti ignoti aveva su Rai1, mentre Like a Star e The Cage hanno faticato a imporsi, quest’ultimo schiacciato dalla concorrenza de La ruota della fortuna. L’unico titolo a evitare contraccolpi troppo severi è stato La Corrida, senza però mai riuscire a decollare davvero.

Le indiscrezioni

Ora, a poco più di un anno dal cambio di rete e con un bilancio tutt’altro che brillante, entra in scena la variabile Fiorello. Secondo quanto riporta Dagospia, sarebbe proprio lo showman siciliano ad aver immaginato un format capace di riportare Amadeus da mamma Rai, rilanciandolo accanto a lui e restituendogli una centralità che, al momento, sembra smarrita. Un’ipotesi che, se confermata, segnerebbe l’ennesimo capitolo di una storia televisiva che sembrava chiusa, ma che forse non lo è mai stata davvero.

Foto copertina: ANSA / ETTORE FERRARI | Amadeus e Fiorello sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo, 10 febbraio 2024

