Polizia al centro sociale Askatasuna, il blitz per l’assalto alla Stampa: agenti a casa di militanti pro Pal: possibile sgombero

Ingente dispiegamento di forze in corso Regina Margherita a Torino. All'interno del centro sociale sono stati trovati all'alba alcuni militanti. Perché ora il centro sociale potrebbe essere sgomberato

Il timore di un possibile sgombero del centro sociale Askatasuna si sempre più concreto tra gli attivisti torinesi, dopo che dall’alba di oggi le forze dell’ordine hanno dato il via a un’operazione di perquisizione nello storico stabile occupato dal 1996 in corso Regina Margherita 47. «Potrebbe essere possibile lo sgombero», hanno scritto sui social alcuni militanti, mentre la Digos della questura torinese, affiancata dai reparti mobili, sta setacciando l’edificio. Le perquisizioni si sono estese anche ad abitazioni di attivisti legati al centro sociale e a collettivi studenteschi. Al momento dell’irruzione, gli agenti hanno trovato all’interno sei persone tra il quinto e il sesto piano dello stabile, una presenza che potrebbe creare frizioni con il recente patto di collaborazione stipulato con il Comune per la gestione del solo pianoterra.

Il collegamento con l’assalto alla Stampa

L’operazione sarebbe direttamente collegata all’inchiesta sugli assalti che hanno colpito nei mesi scorsi le Ogr, la sede di Leonardo e gli uffici del quotidiano La Stampa, tutti episodi avvenuti nel corso di manifestazioni a sostegno della Palestina. Le indagini stanno cercando di fare luce sulle responsabilità di questi blitz, che hanno segnato alcune delle mobilitazioni più accese degli ultimi tempi nel capoluogo piemontese. Sul posto, oltre alla Digos, sono schierati reparti mobili della polizia, carabinieri e Guardia di Finanza, mentre davanti all’edificio si stanno radunando attivisti e simpatizzanti, tenuti a debita distanza dalle forze dell’ordine che presidiano entrambi i lati dello stabile.

Traffico bloccato, tram in tilt

Il traffico in corso Regina Margherita è completamente bloccato all’altezza del centro sociale, con la polizia municipale che ha chiuso l’intero tratto stradale davanti alla palazzina. Anche il servizio tramviario ha subìto interruzioni, costringendo Gtt a mettere in campo bus sostitutivi per garantire il trasporto pubblico. Gli antagonisti descrivono sui social un «ingente dispiegamento di mezzi di polizia, camionette e idranti sotto l’Aska e a bloccare le vie limitrofe», invitando chi può a raggiungere il luogo. «Ancora non è chiara l’entità dell’operazione», aggiungono, mentre l’attività investigativa prosegue e continuano ad affluire nuovi manifestanti solidali.

Il patto con il Comune e l’accordo violato

L’edificio è oggetto dalla primavera 2025 di un patto di collaborazione tra il Comune di Torino e un comitato di garanti, specificamente pensato per regolamentare la gestione delle attività del piano terra. Tuttavia, la presenza dei sei attivisti trovati ai piani alti dello stabile potrebbe rappresentare una violazione di questo accordo, fornendo alle autorità un potenziale motivo per procedere con provvedimenti più drastici. Mentre l’operazione è ancora in corso, resta da capire se si tratterà solo di perquisizioni o se davvero si arriverà allo sgombero temuto dai movimenti torinesi.