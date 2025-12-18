Ultime notizie Donald TrumpFabrizio CoronaGiorgia MeloniUcrainaVladimir Putin
ECONOMIA & LAVOROFdIGoverno MeloniLavoro e impresaLegaMatteo SalviniSocial media

Prima le pensioni, poi i condomini. Salvini frena la riforma: «Non condividiamo». La mossa leghista dopo le proteste social

18 Dicembre 2025 - 10:02 Ugo Milano
embed
riforma condominio salvini maggioranza governo scontro
riforma condominio salvini maggioranza governo scontro
Il Carroccio ha rispedito al mittente il disegno di legge sostenuto da FdI: «Ha evidenti criticità». Le polemiche sui social soprattutto sulla regola su chi non paga le spese condominiali e gli obblighi nei confronti dei fornitori creditori

Sono settimane di tensione e divisioni interne alla maggioranza quelle che precedono la fine dell’anno. Dopo gli scontri per la riforma delle pensioni e del riscatto degli anni di laurea, che si trascinerà probabilmente anche nel prossimo futuro, ora i partiti al governo cozzano sulla questione condominio. Stando a fonti interne alla Lega, infatti, il partito di Matteo Salvini avrebbe sottolineato di non condividere le novità che introdurrebbe il disegno di legge 2692

La nuova riforma sui condomini e i dubbi della lega

«La riforma bis del condominio, così come ipotizzato dalla proposta di legge 2692, presenta evidenti criticità e non è condivisa dalla Lega». È questo ciò che filtra dal Carroccio, l’ennesimo bastone tra le ruote della Manovra che arriva non dalle opposizioni ma dall’interno della maggioranza di governo e che segue la guerra aperta sull’innalzamento dell’età pensionabile, anche questa lanciata dal partito del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Stando al ddl sostenuto fortemente da Fratelli d’Italia, per gli amministratori condominiali da ora in avanti sarebbe obbligatorio aver conseguito una laurea – anche solo triennale – in materie economiche, giuridiche, scientifiche o tecnologiche. Un dovere che non sarebbe valido per chi è attualmente iscritto ad albi, ordini o collegi dell’area economica, giuridica o tecnica: periti, geometri e ragionieri.

Le regole sul contante e sui bilanci in rosso

Non solo. Secondo il disegno di legge, spariranno completamente i pagamenti condominiali in contanti: tutti i trasferimenti di denaro dovranno essere fatti sul conto corrente. Con l’introduzione complementare della detraibilità delle spese condominiali ordinarie in dichiarazione dei redditi, con un sistema analogo a quello attualmente in vigore per la sanità per abbassare il carico fiscale e incentivare la tracciabilità dei pagamenti. Allo stesso tempo, però, sarebbe un vantaggio per i fornitori e i creditori del condominio. Questi ultimi in caso di bilancio in rosso potranno rivalersi anche sui condòmini in regola, che a loro volta manterranno un diritto di regresso nei confronti dei morosi. 

Articoli di ECONOMIA & LAVORO più letti
1.

Riforma del condominio, la stangata per chi è in regola con i pagamenti: cosa cambia con i morosi. Le novità per gli amministratori non laureati

2.

Fusione nucleare, dove sorgeranno le prime centrali? Ecco la mappa dei 900 siti idonei in Europa (quasi 200 sono in Italia)

3.

Pensioni, la doppia stretta del governo su finestra mobile e riscatto della laurea

4.

Fitch avverte Euroclear: «Rischia il rating se l’Ue usa i beni russi». Mosca: «Comincia il collasso dell’Europa»

5.

Caldaie, il governo pensa a eliminare i controlli per 20 milioni di impianti. Protestano gli artigiani: «Così si rischiano più incidenti e inquinamento»

leggi anche
Condominio
ECONOMIA & LAVORO

Riforma del condominio, la stangata per chi è in regola con i pagamenti: cosa cambia con i morosi. Le novità per gli amministratori non laureati

Di Giulia Norvegno
auto elettriche aziendali target 2030 ue italia
ECONOMIA & LAVORO

Un’auto aziendale su due dovrà essere elettrica dal 2030: la novità per l’Italia nascosta nel pacchetto automotive dell’Ue

Di Gianluca Brambilla
John Elkann e Theodor Kyriakou
ECONOMIA & LAVORO

Antenna group e le intenzioni sul futuro di Gedi: «Nessun licenziamento, ma piani di espansione internazionale»

Di Giulia Norvegno
si-finge-prof-due-anni-risarcimento-monza
ATTUALITÀ

Insegna per un sacco di anni senza avere una laurea, quanto deve restituire il finto prof. «L’ho fatto per necessità»

Di Alba Romano