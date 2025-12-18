Papa Leone XIV a sorpresa al Senato, la visita alla mostra sulla Bibbia di Borso d’Este. Poi l’incontro con La Russa

Il Pontefice si è recato alla Biblioteca di piazza della Minerva, dove sono in programma una serie di incontri istituzionali

Papa Leone XIV ha compiuto una visita a sorpresa a Palazzo Madama, dove erano in programma una serie di incontri istituzionali, a partire da quello con il presidente del Senato, Ignazio La Russa. Nel corso del pomeriggio, intorno alle 15, il Pontefice si è recato anche a Palazzo della Minerva per visitare la mostra dedicata alla Bibbia di Borso d’Este, allestita nella Biblioteca del Senato in occasione del Giubileo.

Al suo ingresso nella Biblioteca, il papa ha salutato i capigruppo parlamentari, i vicepresidenti e i questori, oltre al ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, che lo attendevano all’interno. Ad accoglierlo in piazza della Minerva erano presenti il presidente del Senato e il segretario generale Federico Toniato. All’uscita il coro polifonico del Senato ha intonato Adeste fideles.

La Bibbia di Borso d’Este

La Bibbia di Borso d’Este è considerata uno dei massimi capolavori dell’arte rinascimentale italiana. Realizzata tra il 1455 e il 1461 dal calligrafo Pietro Paolo Marone e dai miniatori Taddeo Crivelli e Franco dei Russi, l’opera rappresenta una delle più alte espressioni dell’arte della miniatura, testimoniando lo straordinario livello artistico e culturale raggiunto nel Rinascimento italiano.

Foto copertina: ANSA/FABIO FRUSTACI | Papa Leone XIV accompagnato dal presidente del Senato Ignazio La Russa al suo arrivo alla Biblioteca del Senato Palazzo della Minerva, Roma 18 dicembre 2025