Ultime notizie Donald TrumpFabrizio CoronaGiorgia MeloniUcrainaVladimir Putin
POLITICAIgnazio La RussaLazioMuseiPapa Leone XIVRomaSenato

Papa Leone XIV a sorpresa al Senato, la visita alla mostra sulla Bibbia di Borso d’Este. Poi l’incontro con La Russa

18 Dicembre 2025 - 15:31 Ugo Milano
embed
papa-leone-xiv-visita-senato
papa-leone-xiv-visita-senato
Il Pontefice si è recato alla Biblioteca di piazza della Minerva, dove sono in programma una serie di incontri istituzionali

Papa Leone XIV ha compiuto una visita a sorpresa a Palazzo Madama, dove erano in programma una serie di incontri istituzionali, a partire da quello con il presidente del Senato, Ignazio La Russa. Nel corso del pomeriggio, intorno alle 15, il Pontefice si è recato anche a Palazzo della Minerva per visitare la mostra dedicata alla Bibbia di Borso d’Este, allestita nella Biblioteca del Senato in occasione del Giubileo.

Al suo ingresso nella Biblioteca, il papa ha salutato i capigruppo parlamentari, i vicepresidenti e i questori, oltre al ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, che lo attendevano all’interno. Ad accoglierlo in piazza della Minerva erano presenti il presidente del Senato e il segretario generale Federico Toniato. All’uscita il coro polifonico del Senato ha intonato Adeste fideles.

La Bibbia di Borso d’Este

La Bibbia di Borso d’Este è considerata uno dei massimi capolavori dell’arte rinascimentale italiana. Realizzata tra il 1455 e il 1461 dal calligrafo Pietro Paolo Marone e dai miniatori Taddeo Crivelli e Franco dei Russi, l’opera rappresenta una delle più alte espressioni dell’arte della miniatura, testimoniando lo straordinario livello artistico e culturale raggiunto nel Rinascimento italiano.

Foto copertina: ANSA/FABIO FRUSTACI | Papa Leone XIV accompagnato dal presidente del Senato Ignazio La Russa al suo arrivo alla Biblioteca del Senato Palazzo della Minerva, Roma 18 dicembre 2025

Articoli di POLITICA più letti
1.

Meloni in Aula frena su asset e soldati: «Non invieremo militari in Ucraina»

2.

Salta l’asta dei doni di Giorgia Meloni ricevuti dai leader esteri: nei guai chi doveva occuparsene

3.

Giorgia Meloni contro l’Ue: «800 milioni per un palazzo a Bruxelles? No grazie». Cos’è il progetto che fa infuriare l’Italia – Il video

4.

Manovra, i ritocchi all’ultimo del governo Meloni: stretta sulle pensioni e arriva il silenzio-assenso sul Tfr

5.

Manovra, il nodo è sulle pensioni. Salvini: «Rendere difficile il riscatto della laurea? Non mi sembra il momento di allungare l’età pensionabile»

leggi anche
ESTERI

La svolta di Zelensky: «Pronto a elezioni in Ucraina entro tre mesi». Papa Leone contro Trump: «Vuole la pace? Non escluda l’Europa» – La diretta

Di Alba Romano
suor bernadette suora regina suora rita suore ribelli salisburgo
ESTERI

Le suore ribelli di Salisburgo che hanno occupato il “loro” convento: «In casa di riposo non vogliamo stare»

Di Alba Romano
papa leone xiv
ATTUALITÀ

Papa Leone XIV in Turchia, entra scalzo nella Moschea Blu di Istanbul: «Non ha pregato»

Di Alba Romano
ATTUALITÀ

Papa Leone vola in Turchia e Libano. La mazza da baseball portafortuna e la battuta sul Conclave: «Forse mi son perso qualcosa…» – Il video

Di Diego Messini
Piazza san PIetrro
ECONOMIA & LAVORO

I conti del Vaticano tornano a sorridere: 1,6 milioni di avanzo grazie alla spending review di Francesco e al boom di donazioni per il Giubileo

Di Alba Romano