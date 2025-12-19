Il cardinale Pizzaballa è tornato a Gaza, l’annuncio dopo la promessa di tornare nella sua parrocchia per il Natale

Il cardinale Pierbattista Pizzaballa è a Gaza per incontrare i fedeli della parrocchia della Sacra Famiglia. Alla presentazione del libro fotografico dell’Ansa, il Patriarca di Gerusalemme aveva annunciato la volontà di raggiungere la parrocchia prima delle feste di Natale e che aveva chiesto alle autorità i relativi permessi.

Nella sua visita Pizzaballa, è accompagnato dal Vicario Patriarcale Latino, mons. William Shomali, e da una piccola delegazione. Durante la sua visita, spiega un comunicato del Patriarcato, Pizzaballa esaminerà la situazione attuale della parrocchia, «inclusi gli interventi umanitari, gli sforzi di soccorso e ricostruzione in corso e le prospettive per il periodo a venire. Incontrerà il clero e i parrocchiani locali per ricevere informazioni sui bisogni della comunità e sulle iniziative in corso per sostenerla».

Il card. Pizzaballa presiederà anche la Messa di Natale, che spiega la nota si celebrerà presso la Parrocchia della Sacra Famiglia. «Questa visita segna l’inizio delle celebrazioni natalizie in una comunità che ha vissuto e continua a vivere momenti bui e difficili – viene spiegato nel comunicato – Riafferma il legame duraturo della Parrocchia della Sacra Famiglia di Gaza con la più ampia Diocesi del Patriarcato Latino di Gerusalemme ed esprime l’impegno del Patriarcato ad accompagnare i suoi fedeli con speranza, solidarietà e preghiera».