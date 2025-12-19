Ultime notizie Famiglia nel boscoJeffrey EpsteinUcrainaVladimir Putin
ESTERIInformazioneMatrimoniRussiaVideoVladimir Putin

Giornalista interrompe la conferenza stampa di Putin per fare una proposta di matrimonio: «Olya, sposami! Presidente, lei è invitato» – Il video

19 Dicembre 2025 - 23:50 Alba Romano
embed
Il giovane reporter si è alzato e ha mostrato un cartello rivolto alla fidanzata e ha pronunciato il suo appello in diretta

«Vladimir Vladimirovich, buongiorno. Mi chiamo Kirill Bazhanov, di Canale 4…». Così un giornalista russo ha interrotto la conferenza stampa di fine anno del presidente della Russia, Vladimir Putin, attirando l’attenzione della sala e delle telecamere con un gesto del tutto inatteso. Il giovane reporter, con tanto di giacca elegante e papillon al collo, si è alzato e ha mostrato un cartello rivolto alla fidanzata e ha pronunciato il suo appello in diretta.

La proposta in diretta

«So che la mia ragazza sta guardando questa conferenza stampa in questo momento. Olya cara, per favore sposami!», ha dichiarato. Dopo la proposta, Bazhanov ha deciso di invitare il presidente russo Vladimir Putin alle nozze: «Saremmo molto felici di vederti al nostro matrimonio». Il leader russo ha assistito all’intera scenata senza interrompere. Successivamente, la conferenza è poi proseguita regolarmente.

Articoli di ESTERI più letti
1.

Il gesto razzista di miss Finlandia sui social che la fa diventare un idolo di destra: con la Cina deve scusarsi pure il premier – Il video

2.

L’Italia fa saltare l’accordo Ue-Mercosur, la telefonata di Meloni a Lula: «Devo convincere gli agricoltori…» – Il video

3.

Donald Trump all’attacco, il carovita tutta colpa di Biden: «Ho ereditato un disastro: ma arriva un boom economico mai visto» – Il video

4.

Bill Gates, Noam Chomsky, la misteriosa “Lolita”. Chi c’è nelle nuove foto dei file di Epstein – Le immagini

5.

Da Putin altre minacce: «Senza negoziati concreti, prenderemo Donbass con la forza». L’accusa ai leader Ue: «Porcellini accodati a Biden»

leggi anche
Putin conferenza stampa
ESTERI

Putin prende in giro Zelensky ed elogia Trump: «Io e lui spesso d’accordo». Sulla Tv russa la mappa delle 5 regioni ucraine sotto Mosca – La diretta

Di Ugo Milano
Meloni Macron Ue
ESTERI

Sorpresa, ora Meloni e Macron fanno asse in Europa (e piegano la Germania). Così sono saltati i piani Ue su Ucraina e Mercosur – Il video

Di Simone Disegni
raid petroliera ucraina
ESTERI

Il primo attacco ucraino nel Mediterraneo, colpita una petroliera della flotta ombra russa vicino all’Italia – Il video

Di Ugo Milano
unione europea prestito ucraina 90 miliardi no asset russi 1
ESTERI

L’Ue presterà 90 miliardi all’Ucraina (senza usare gli asset russi)

Di Alessandro D’Amato
Meloni Lula
ESTERI

L’Italia fa saltare l’accordo Ue-Mercosur, la telefonata di Meloni a Lula: «Devo convincere gli agricoltori…» – Il video

Di Simone Disegni