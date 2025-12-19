Giornalista interrompe la conferenza stampa di Putin per fare una proposta di matrimonio: «Olya, sposami! Presidente, lei è invitato» – Il video

Il giovane reporter si è alzato e ha mostrato un cartello rivolto alla fidanzata e ha pronunciato il suo appello in diretta

«Vladimir Vladimirovich, buongiorno. Mi chiamo Kirill Bazhanov, di Canale 4…». Così un giornalista russo ha interrotto la conferenza stampa di fine anno del presidente della Russia, Vladimir Putin, attirando l’attenzione della sala e delle telecamere con un gesto del tutto inatteso. Il giovane reporter, con tanto di giacca elegante e papillon al collo, si è alzato e ha mostrato un cartello rivolto alla fidanzata e ha pronunciato il suo appello in diretta.

La proposta in diretta

«So che la mia ragazza sta guardando questa conferenza stampa in questo momento. Olya cara, per favore sposami!», ha dichiarato. Dopo la proposta, Bazhanov ha deciso di invitare il presidente russo Vladimir Putin alle nozze: «Saremmo molto felici di vederti al nostro matrimonio». Il leader russo ha assistito all’intera scenata senza interrompere. Successivamente, la conferenza è poi proseguita regolarmente.