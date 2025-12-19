L’Ue non sblocca gli asset russi, Putin esulta: «Zelensky ottimo attore ma i guerrafondai hanno perso. La pace? Alle condizioni di un anno fa» – La diretta

Zelensky ha ringraziato Bruxelles per il sostegno finanziario – 90 miliardi nei prossimi due anni – e ha invitato Bruxelles a non scongelare i beni degli oligarchi bloccati da anni. Intanto il presidente russo torna a dettare le sue condizioni nella conferenza stampa di fine anno



Mentre l’Unione europea tira il freno a mano sull’utilizzo degli asset russi congelati per aiutare l’Ucraina, Mosca gongola. È lo stesso presidente Vladimir Putin che, forte di un tavolo negoziale che sembra fare solo passi indietro, ha trovato il tempo di provocare Kiev e proporre di terminare il conflitto, ma alle condizioni proposte un anno fa. Intanto Volodymyr Zelensky torna in Ucraina con il sostegno dei 90 miliardi in prestiti a cui stanotte Bruxelles ha dato il via libera.