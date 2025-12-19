L’Ue non sblocca gli asset russi, Putin esulta: «Zelensky ottimo attore ma i guerrafondai hanno perso. La pace? Alle condizioni di un anno fa» – La diretta
Mentre l’Unione europea tira il freno a mano sull’utilizzo degli asset russi congelati per aiutare l’Ucraina, Mosca gongola. È lo stesso presidente Vladimir Putin che, forte di un tavolo negoziale che sembra fare solo passi indietro, ha trovato il tempo di provocare Kiev e proporre di terminare il conflitto, ma alle condizioni proposte un anno fa. Intanto Volodymyr Zelensky torna in Ucraina con il sostegno dei 90 miliardi in prestiti a cui stanotte Bruxelles ha dato il via libera.
Putin: «Asset? Una rapina, se non li restituiscono andremo in tribunale»
Vladimir Putin ha affermato che l’idea di utilizzare i beni russi congelati era una «rapina». Secondo il leader russo, gli europei non hanno raggiunto un accordo perché temevano «le conseguenze, che potrebbero essere davvero dure per i rapinatori. Non importa cosa rubino, prima o poi dovranno restituirlo e, cosa più importante, andremo in tribunale per proteggere i nostri interessi. Faremo del nostro meglio per trovare una giurisdizione indipendente dal contesto politico».
Putin contro Zelensky: «Attore di talento, niente pace se Kiev non discute dei territori»
«La Russia non vede ancora la disponibilità di Kiev a discutere la questione territoriale». È questa la condizione principale posta da Putin durante la conferenza stampa di fine anno. Insomma, senza aperture concrete da parte di Kiev verso la cessione delle aree orientali la pace rimane un’utopia. Il presidente russo ha poi fissato un altro punto: la Russia è pronta a negoziare basandosi solo sulle proposte del 2024. Ha poi attaccato Zelensky, definendolo «un attore di talento».
Il Cremlino esulta: «Sconfitti i guerrafondai, von der Leyen e Mertz si dimettano»
«È una sconfitta per Ursula von der Leyen, per Friedrich Merz e per gli altri guerrafondai europei». Così la decisione dell’Ue di non utilizzare gli asset russi è stata celebrata da Kirill Dimitriev, capo del Fondo russo per gli investimenti diretti e rappresentante speciale del Cremlino. Secondo Dimitriev, la scelta di non cedere a Kiev i beni russi congelati è «un colpo fatale per la presidente della Commissione e il cancelliere tedesco», che «dovrebbero dimettersi dopo aver speso capitale politico in azioni illegali contro le riserve russe e aver fallito. È stata una vittoria per la legge e il buon senso».
Zelensky all'Ue: «Importante tenere congelati gli asset»
La decisione dell’Ue non l’ha presa come sconfitta Volodymyr Zelensky, che ha ringraziato il Consiglio europeo per lo stanziamento di 90 miliardi nei prossimi due anni: «Si tratta di un sostegno significativo che rafforza davvero la nostra resilienza», ha scritto su X. E poi ha insistito affinché «i beni russi rimangano immobilizzati e che l’Ucraina abbia ricevuto una garanzia di sicurezza finanziaria per i prossimi anni. Grazie per il risultato raggiunto e per l’unità dimostrata. Insieme stiamo difendendo il futuro del continente».
La soddisfazione di von der Leyen: «Soddisfiamo le esigenze di Kiev per due anni»
La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha celebrato l’accordo: «Ci consentirà di soddisfare le esigenze finanziarie dell’Ucraina per i prossimi due anni. La Commissione aveva proposto due soluzioni, entrambe giuridicamente valide ed entrambe tecnicamente fattibili. Gli Stati membri hanno deciso di sostenere l’indebitamento dell’Ue sui mercati dei capitali. Lo faremo sulla base di una cooperazione rafforzata».