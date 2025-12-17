Da Putin altre minacce: «Senza negoziati concreti, prenderemo Donbass con la forza». L’accusa ai leader Ue: «Noi invadere l’Europa? Sono isterici»

Ai vertici militari russi, Putin ha esaltato i presunti succesi delle sue truppe che conquistano e mantengono «tutta la linea strategica» in Ucraina. Le apparenti aperture al dialogo e la conferma del Cremlino di voler tenere la linea dura sull'invasione ucraina

Vladimir Putin ha lanciato un altro ultimatum all’Ucraina e ai suoi alleati occidentali: se «rifiuteranno di impegnarsi in discussioni concrete» nell’ambito delle trattative di pace, Mosca conquisterà «con mezzi militari» i territori ucraini che considera propri. «Se il nemico e i suoi sponsor occidentali rifiutano di impegnarsi in colloqui concreti, la Russia otterrà con mezzi militari la liberazione delle sue terre storiche», ha dichiarato il presidente russo durante un discorso al ministero della Difesa, citato dall’agenzia Tass. Putin ha ribadito che «la Russia raggiungerà gli obiettivi dell’operazione militare speciale» in Ucraina, incontrando i vertici militari.

«Le nostre truppe annientano il nemico»

Nel corso di una riunione allargata del Collegio del ministero della Difesa, Putin ha commentato con soddisfazione i risultati sul fronte ucraino. «L’esercito russo ha conquistato e mantenuto saldamente l’iniziativa strategica su tutta la linea del fronte. Le nostre truppe avanzano con sicurezza e annientano il nemico», ha affermato il presidente russo. «Siamo orgogliosi delle imprese dei nostri soldati e ufficiali che combattono in prima linea, di tutti coloro che difendono la Russia e la sicurezza dei nostri cittadini», ha aggiunto, sottolineando il ruolo centrale delle forze armate nel conflitto.

Arsenale nucleare e accuse «isteriche» sull’Europa

Putin è tornato a sottolineare la centralità dell’arsenale nucleare russo negli equilibri mondiali: «Le forze nucleari strategiche conserveranno un ruolo fondamentale nel contenere l’aggressore e nel mantenere l’equilibrio delle forze nel mondo». Quanto alle affermazioni secondo cui la Russia rappresenterebbe una minaccia per l’Europa, il presidente russo le ha liquidate come «una menzogna, un’assurdità», parlando di «assurde accuse da leader isterici» che sostengono che Mosca voglia invadere l’Ue.