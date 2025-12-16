Ucraina, il Cremlino smentisce la telefonata Trump-Putin e rilancia la “lezione di storia” di Salvini: «Ascoltate lui»
Un meccanismo di monitoraggio del cessate il fuoco sotto l’occhio degli Usa, una forza multinazionale formata da contingenti europei anche dentro i confini dell’Ucraina, garanzie vincolanti di assistenza – anche militare – dei Paesi occidentali in caso di futuri attacchi russi. Sono le garanzie di sicurezza che europei e americani sono finalmente riusciti a sigillare per Kiev dopo mesi di negoziati (e divisioni). «Abbiamo trovato la quadra sul 90% delle questioni, ha esultato ieri la Casa Bianca, mentre Donald Trump sottolineava come «non siamo mai stati così vicini» al cessate il fuoco tra Russia e Ucraina. In realtà in quel 10% di nodi ancora non sciolti resta la questione fondamentale dei territori: Kiev tenta di resistere alle pressioni Usa-Russia per cedere il Donbass. E a prescindere da ciò resta da capire se Vladimir Putin sia pronto ad accettare un accordo di tregua/pace che contempli quelle garanzie, anche militari e sul terreno, del blocco Europa-Usa per Kiev. Ecco gli sviluppi della giornata, ora per ora.
Zakharova loda Salvini: «Sulla Russia ha ragione lui»
In attesa di definire la sua risposta sul quadro Usa-Ue-Ucraina tracciato ieri, il Cremlino si diletta lodando le posizioni prese dal vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini su una possibile guerra con la Russia, parole definite “indiscutibili”. «Il vice primo ministro italiano Matteo Salvini: “Se Hitler e Napoleone non sono riusciti a mettere in ginocchio Mosca con le loro campagne in Russia, è improbabile che Kaja Kallas, Macron, Starmer e Merz abbiano successo”. Il paragone è esatto, la conclusione è indiscutibile», scrive la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova sul suo canale Telegram.
Peskov smentisce la telefonata Trump-Putin
Peskov ha poi graffiato però sui rapporti con gli Usa negando che ci sia stato alcun contatto diretto tra Trump e Putin negli ultimi due mesi. Secondo il portavoce del Cremlino, non c’è stata alcuna telefonata tra i due leader dopo quella del 16 ottobre scorso che portò gli Usa a dire no alla richiesta dell’Ucraina di ricevere missili Tomahawk. Una smentita secca, considerato che solo ieri sera Trump aveva detto di avere parlato di recente con Putin.
L'attendismo del Cremlino: «Attendiamo testo sulle garanzie»
Il Cremlino ha fatto sapere in mattinata che darà una valutazione della dichiarazione congiunta dei leader dell’Ue sulle garanzie di sicurezza per Kiev «quando ne vedrà il testo». Lo ha detto ai giornalisti il portavoce di Putin Dmitry Peskov: «Non abbiamo ancora visto alcun testo. Quando lo vedremo, lo analizzeremo», ha detto Peskov, citato dall’agenzia Tass.
Il viceministro russo: «No a truppe Nato in Ucraina»
«Non sottoscriveremo, accetteremo o saremo soddisfatti di alcuna presenza di truppe Nato sul territorio ucraino». Lo ha detto il viceministro degli Esteri russo Sergej Ryabkov sottolineando in un’intervista a Abc News che Mosca non accetterà militari dell’Alleanza o della “Coalizione dei Volenterosi” nel quadro delle garanzie di sicurezza occidentali a Kiev. Ryabkov ha poi ribadito che la Russia non ha intenzione di fare concessioni su Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia, Cherson e Crimea: «Non possiamo assolutamente scendere a compromessi su di esse». Il viceministro ha però aggiunto di ritenere che le parti siano sul punto di raggiungere una soluzione diplomatica.