Ucraina, il Cremlino smentisce la telefonata Trump-Putin e rilancia la “lezione di storia” di Salvini: «Ascoltate lui»

Mosca prende tempo sul piano Usa-Ue-Ucraina concordato a Berlino: «Leggeremo e analizzeremo il testo». I falchi premono per il no

Un meccanismo di monitoraggio del cessate il fuoco sotto l’occhio degli Usa, una forza multinazionale formata da contingenti europei anche dentro i confini dell’Ucraina, garanzie vincolanti di assistenza – anche militare – dei Paesi occidentali in caso di futuri attacchi russi. Sono le garanzie di sicurezza che europei e americani sono finalmente riusciti a sigillare per Kiev dopo mesi di negoziati (e divisioni). «Abbiamo trovato la quadra sul 90% delle questioni, ha esultato ieri la Casa Bianca, mentre Donald Trump sottolineava come «non siamo mai stati così vicini» al cessate il fuoco tra Russia e Ucraina. In realtà in quel 10% di nodi ancora non sciolti resta la questione fondamentale dei territori: Kiev tenta di resistere alle pressioni Usa-Russia per cedere il Donbass. E a prescindere da ciò resta da capire se Vladimir Putin sia pronto ad accettare un accordo di tregua/pace che contempli quelle garanzie, anche militari e sul terreno, del blocco Europa-Usa per Kiev. Ecco gli sviluppi della giornata, ora per ora.