Ucraina, nuovi colloqui a Berlino. Kiev: «Witkoff ci chiede ancora di lasciare il Donbass». Il Cremlino: «Putin vuole la pace, non una tregua» – La diretta

Nuova giornata di colloqui a Berlino, dove si discute del piano di pace sull'Ucraina sviluppato dagli Usa. L'avvertimento sull'ingresso in Ucraina nella Nato

È con l’ottimismo dell’inviato speciale di Donald Trump, Steve Witkoff, che si apre il secondo giorno di colloqui a Berlino sul piano di pace in Ucraina. «Molti progressi sono stati fatti e ci incontreremo di nuovo questa mattina», ha scritto Witkoff su X, dopo l’incontro con Volodymyr Zelensky. I colloqui proseguono oggi: il presidente ucraino vedrà a pranzo l’omologo tedesco Steinmeier. Questa sera è previsto il vertice tra i leader Ue a cui parteciperà anche Giorgia Meloni.