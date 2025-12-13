Stallo sugli asset russi: «L’Italia non vuole darli all’Ucraina». Trump manda Witkoff a Berlino per un vertice con i leader Ue e Zelensky

Intanto Odessa è stata bersagliata con un massiccio bombardamento: «Privi di acqua, elettricità e riscaldamento»

È diventato permanente il blocco degli asset russi dopo che ieri, con 25 voti favorevoli e solo due contrari, i Paesi membri dell’Unione europea hanno sostenuto l’approvazione di una decisione sine die. Stando a quanto è filtrato finora, sarebbe stato varato un documento leggermente rivisito rispetto alla proposta originaria della Commissione europea, che spingeva per applicare l’articolo 122 del Trattato sul funzionamento dell’Ue proprio sui beni russi congelati da oltre tre anni. Gli unici no incassati sono stati, come prevedibile, Ungheria e Slovacchia. Ma l’Ue non sembra al momento intenzionata ad aumentare ulteriormente la pressione su Mosca.

Il no dell’Italia a usare i beni congelati

L’Italia si starebbe schierando con il Belgio contro il piano europeo per utilizzare quei 210 miliardi di asset congelati per finanziare la difesa ucraina. È Politico a lanciare questa indiscrezione, secondo cui il governo italiano avrebbe a più riprese chiesto a Bruxelles di lavorare su proposte alternative. Una brusca battuta d’arresto rispetto alle speranze che la Commissione aveva maturato nelle ultime settimane, puntando all’approvazione di un piano in merito durante l’appuntamento del 18 e 19 dicembre.

Witkoff a Berlino, il vertice con i leader europei

Continuano intanto a muoversi, molto lentamente, le carte sul tavolo dei negoziati in vista di un possibile cessate il fuoco. L’inviato speciale di Trump, Steve Witkoff, incontrerà questo weekend a Berlino i leader europei e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Ad anticiparlo il Wall Street Journal. In coda a questo incontro, tra domenica e lunedì Witkoff incontrerà anche i leader di Francia, Gran Bretagna e Germania.

Raid su Odessa: «Senza elettricità, riscaldamento e acqua»

Un massiccio attacco russo ha colpito la città di Odessa durante la notte danneggiando il servizio di energia elettrica. Secondo le notizie diffuse, i russi starebbero hanno attaccato con droni e missili e si sono udite esplosioni in varie zone della città. Elettricità, acqua e riscaldamento sono scomparsi «praticamente in tutta Odessa», scrive Ukrinform. Al momento non risultano morti ma ci sarebbero 4 feriti. L’amministrazione militare ha invitato le persone a rimanere in luoghi sicuri durate tutta la dorata di quello che ha definito «uno degli attacchi aerei nemici più imponenti».