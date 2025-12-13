Ultime notizie Donald TrumpOlimpiadi 2026ScioperiUcraina
ESTERICessate il fuocoDonald TrumpGoverno MeloniNegoziati di paceRussiaUcrainaUnione europeaUSAVolodymyr Zelensky

Stallo sugli asset russi: «L’Italia non vuole darli all’Ucraina». Trump manda Witkoff a Berlino per un vertice con i leader Ue e Zelensky

13 Dicembre 2025 - 10:52 Alba Romano
embed
ucraina russia guerra asset russi
ucraina russia guerra asset russi
Intanto Odessa è stata bersagliata con un massiccio bombardamento: «Privi di acqua, elettricità e riscaldamento»

È diventato permanente il blocco degli asset russi dopo che ieri, con 25 voti favorevoli e solo due contrari, i Paesi membri dell’Unione europea hanno sostenuto l’approvazione di una decisione sine die. Stando a quanto è filtrato finora, sarebbe stato varato un documento leggermente rivisito rispetto alla proposta originaria della Commissione europea, che spingeva per applicare l’articolo 122 del Trattato sul funzionamento dell’Ue proprio sui beni russi congelati da oltre tre anni. Gli unici no incassati sono stati, come prevedibile, Ungheria e Slovacchia. Ma l’Ue non sembra al momento intenzionata ad aumentare ulteriormente la pressione su Mosca.

Il no dell’Italia a usare i beni congelati

L’Italia si starebbe schierando con il Belgio contro il piano europeo per utilizzare quei 210 miliardi di asset congelati per finanziare la difesa ucraina. È Politico a lanciare questa indiscrezione, secondo cui il governo italiano avrebbe a più riprese chiesto a Bruxelles di lavorare su proposte alternative. Una brusca battuta d’arresto rispetto alle speranze che la Commissione aveva maturato nelle ultime settimane, puntando all’approvazione di un piano in merito durante l’appuntamento del 18 e 19 dicembre. 

Witkoff a Berlino, il vertice con i leader europei

Continuano intanto a muoversi, molto lentamente, le carte sul tavolo dei negoziati in vista di un possibile cessate il fuoco. L’inviato speciale di Trump, Steve Witkoff, incontrerà questo weekend a Berlino i leader europei e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Ad anticiparlo il Wall Street Journal. In coda a questo incontro, tra domenica e lunedì Witkoff incontrerà anche i leader di Francia, Gran Bretagna e Germania.

Raid su Odessa: «Senza elettricità, riscaldamento e acqua»

Un massiccio attacco russo ha colpito la città di Odessa durante la notte danneggiando il servizio di energia elettrica. Secondo le notizie diffuse, i russi starebbero hanno attaccato con droni e missili e si sono udite esplosioni in varie zone della città. Elettricità, acqua e riscaldamento sono scomparsi «praticamente in tutta Odessa», scrive Ukrinform. Al momento non risultano morti ma ci sarebbero 4 feriti. L’amministrazione militare ha invitato le persone a rimanere in luoghi sicuri durate tutta la dorata di quello che ha definito «uno degli attacchi aerei nemici più imponenti». 

Articoli di ESTERI più letti
1.

Re Carlo e la «buona notizia» sul tumore, l’annuncio in Tv sulla nuova terapia «grazie alla diagnosi precoce» – Il video

2.

Lo schiaffo di Zelensky: si precipita a Kupyansk, prima linea del fronte, che i russi dicevano di aver preso. «Noi vediamo la verità dei fatti» – Il video

3.

Chiama la polizia: «Un uomo entrato in casa mi ha violentato, ho la sua foto». La soccorrono, ma un agente scopre l’immagine fatta con l’IA. Finisce lei nei guai

4.

Gli aumenti di stipendio per i lavoratori dell’Ue: «Ursula incasserà 35.800 euro al mese»

5.

Donald Trump sta bene? I nuovi sospetti sulla mano: «È stata truccata prima di parlare in pubblico» – Il video

leggi anche
anders kubilius russia attacco europa 4 anni
ESTERI

«La Russia pronta a testarci in una guerra entro quattro anni»

Di Alba Romano
diretta-russia-ucraina
ESTERI

Dall’Ue ok agli asset russi congelati a tempo indeterminato: le condizioni dell’Italia. Mosca: «Cessate il fuoco se si ritirano dal Donbass» – La diretta

Di Alba Romano
crosetto travaglio
POLITICA

Crosetto a Travaglio sul palco di Atreju: «Guerra in Ucraina colpa della Nato? Bello da dire, ma falso». La battuta su Salvini e la standing ovation su Francesca Albanese- I video

Di Bruno Gaetani
mattarella-minaccia-nucleare
POLITICA

Mattarella e i venti di guerra in Europa: «Minacciare l’arma nucleare è un crimine contro l’umanità». La strigliata a Musk e le big tech

Di Ugo Milano