Trump sorride alle spalle di Putin che minaccia l’Europa con un coltello. L’ultima copertina del Der Spiegel

«Due malvagi, un bersaglio», titola il settimanale tedesco, analizzando la nuova intesa fra Stati Uniti e Russia a discapito del vecchio continente

Un Donald Trump sorridente che poggia le mani sulle spalle di un Vladimir Putin dallo sguardo torvo e con in mano un coltello puntato sul plastico dell’Unione europea. Questa la copertina che Der Spiegel dedica per la nuova intesa fra Stati Uniti e Russia sul conflitto ucraino (e non solo).

«Due malvagi, un bersaglio», titola il settimanale tedesco, senza mezze misure. «Il presidente degli Stati Uniti disprezza il Vecchio Continente e scende a patti con il capo del Cremlino. Perché l’Europa non trova una strategia contro la pericolosa alleanza?», chiede il giornale.