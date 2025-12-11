Ultime notizie Donald TrumpFamiglia nel boscoSanitàUcraina
Trump sorride alle spalle di Putin che minaccia l’Europa con un coltello. L’ultima copertina del Der Spiegel

11 Dicembre 2025 - 20:11 Alba Romano
«Due malvagi, un bersaglio», titola il settimanale tedesco, analizzando la nuova intesa fra Stati Uniti e Russia a discapito del vecchio continente

Un Donald Trump sorridente che poggia le mani sulle spalle di un Vladimir Putin dallo sguardo torvo e con in mano un coltello puntato sul plastico dell’Unione europea. Questa la copertina che Der Spiegel dedica per la nuova intesa fra Stati Uniti e Russia sul conflitto ucraino (e non solo).

«Due malvagi, un bersaglio», titola il settimanale tedesco, senza mezze misure. «Il presidente degli Stati Uniti disprezza il Vecchio Continente e scende a patti con il capo del Cremlino. Perché l’Europa non trova una strategia contro la pericolosa alleanza?», chiede il giornale.

