Al via il Consiglio Ue, von der Leyen insiste sul Mercosur: «Siamo con gli agricoltori». Si cerca una quadra sugli asset russi

Sono iniziati i lavori del Consiglio europeo a Bruxelles, un tavolo che si prevede caldo su numerosi temi tra cui i finanziamenti all’Ucraina e l’accordo Mercosur. Mentre per le strade della capitale del Belgio sono tornati a sfilare i trattori degli agricoltori in protesta, i leader Ue parleranno anche del prossimo quadro finanziario pluriennale, di difesa europea, di migrazione e di Medio Oriente.

Le proteste sul Mercosur, von der Leyen: «È fondamentale»

La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha incontrato stamattina insieme a presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, i rappresentanti degli agricoltori. «L’Europa sarà sempre al vostro fianco», è il messaggio dell’Unione europea. «Con un forte e costante sostegno nel bilancio dell’Ue; aiuti mirati per le piccole aziende familiari e per i giovani agricoltori. E semplificazioni per rendere più facile la vita quotidiana degli agricoltori. L’Europa è con voi – ora e in futuro». Von der Leyen ha però insistito sull’«enorme importanza» di ottenere il via libera per il Mercosur: «Svolge un ruolo centrale nei nostri accordi commerciali».

Il nodo degli asset russi

Altro nodo fondamentale dell’incontro è quello dell’Ucraina, in particolare del possibile utilizzo dei fondi russi congelati per aiutare Kiev. I 27 leader europei siederanno al tavolo con due testi separati: da una parte le conclusioni generali del Consiglio europeo, dall’altra una relazione specifica sull’Ucraina. Proprio in quest’ultimo sarebbe previsto l’uso di asset russi: «Il Consiglio europeo chiede al Parlamento europeo di adottare urgentemente gli strumenti che dispongono dei Prestiti di Riparazione», si legge nel testo. L’obiettivo del Consiglio Ue, come ha anticipato Antonio Costa, è «decidere la forma del sostegno finanziario dell’Ue all’Ucraina nel 2026 e nel 2027. Questa decisione è cruciale per aumentare la pressione sulla Russia e per assicurare che l’Ucraina sia nelle migliori condizioni per negoziare un accordo di pace». Presente al vertice anche Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

Orban: «Proposta su asset russi stupida, non c’è sostegno»

«Garanzie per cosa? L’idea è completamente stupida: ci sono due Paesi in guerra, non è l’Ue, sono la Russia e l’Ucraina. E qualcuno, l’Unione europea, vuole sottrarre i soldi di una delle parti in guerra e darli poi a un’altra: è una marcia dentro la guerra. Quindi il primo ministro belga ha ragione: non lo dovremmo fare». Lo ha dichiarato il primo ministro ungherese Viktor Orban al suo arrivo al vertice dei leader Ue. In merito alle dichiarazioni del primo ministro secondo cui la proposta del prestito di riparazione all’Ucraina basato sugli asset russi immobilizzati non è più sul tavolo del vertice, Orban ha precisato che di fatto la proposta è stata «uccisa» perché «non c’è un livello sufficiente di sostegno dietro».

Tusk: «Soldi oggi o sangue domani, leader Ue facciano una scelta»

«Ora abbiamo una scelta semplice. O soldi oggi o sangue domani. E non sto parlando solo dell’Ucraina. Sto parlando dell’Ue. E questa è una decisione che spetta solo a noi. Penso che tutti i leader europei debbano finalmente cogliere questa occasione». Lo ha dichiarato il premier polacco Donald Tusk al suo arrivo al vertice dei leader Ue.