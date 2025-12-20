Ultime notizie Famiglia nel boscoJeffrey EpsteinUcrainaVladimir Putin
ECONOMIA & LAVOROGiancarlo GiorgettiGoverno MeloniLavoro e impresaLegge di bilancioPensioniSenato

Manovra, gli emendamenti del governo su imprese e pensioni: «No anticipi con fondi di previdenza complementare»

20 Dicembre 2025 - 10:35 Alba Romano
embed
giancaro giorgetti manovra emendamenti senato
giancaro giorgetti manovra emendamenti senato
Alle 10 la commissione al Senato si è riunita. Sul tavolo anche le ultime modifiche alla Legge di Bilancio, che comprende nuove risorse per le aziende italiane e la conferma di un Tfr sempre più esteso

La manovra è approdata in commissione Bilancio al Senato, che ha iniziato i lavori alle 10 di stamattina trovandosi davanti un nuovo emendamento che comprende anche tutte quelle misure per le imprese che inizialmente avrebbero dovuto confluire in un decreto separato. All’interno del provvedimento vengono dunque incluse tutte le risorse per i crediti d’imposta Transizione 5.0 e per le Zes, le misure sul Tfr compresa l’adesione automatica alla previdenza complementare per i neo assunti, il contributo da 1,3 miliardi a carico della assicurazioni e le risorse per il Piano casa. Ma anche il rifinanziamento degli stanziamenti relativi al ponte sullo stretto di Messina. 

Giravolta pensioni: impossibile cumulare previdenza complementare

Dal testo è stata espunta la possibilità di accedere anticipatamente alla pensione di vecchiaia cumulando gli importi di diverse forme di previdenza complementare. Sarà dunque nuovamente impossibile computare anche il valore di una o più rendite di forme pensionistiche aggiuntive ai fini del raggiungimento degli importi mensili richiesti per accedere alla pensione di vecchiaia con almeno 20 anni di contributi. Si tratta, dunque, di un dietrofront rispetto a quanto questo stesso esecutivo aveva stabilito nella Legge di Bilancio di 12 mesi fa. Un cambio di rotta che permette al governo di risparmiare fino a 130,8 milioni di euro nel 2035 sulla spesa pensionistica.

Le risorse per le imprese e il Piano Casa

Per quanto riguarda le imprese, per il biennio 2027-2028 vengono incrementate tutte le risorse stanziate per gli incentivi ai processi di aggregazione tra imprese e per la tutela occupazionale. Nel dettaglio, si tratta di un aumento di 2,2 milioni nel 2027 e di 8,7 milioni nel 2028 con una copertura garantita dalla riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione per un totale di circa 20 milioni tra il 2027 e il 2031. Confermato il rifinanziamento della Zes e del credito d’imposta, mentre per le coperture è stato confermato l’intervento sull’acconto dell’85% del contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti. Sul piano delle infrastrutture, sono previsti 100 milioni per due anni per il Piano Casa, i fondi per il caro-materiali e lo slittamento al 2033 di alcuni fondi per il Ponte sullo Stretto.

Il Tfr esteso

Nell’emendamento presentato dal governo torna anche l’ampliamento dei soggetti tenuti al versamento del Tfr al Fondo Inps per l’erogazione del contributo. Saranno inclusi anche « i datori di lavoro che, negli anni successivi a quello di avvio dell’attività, hanno raggiunto o raggiungano la soglia dimensionale dei 50 dipendenti». In una prima fase di transizione, nei prossimi due anni la norma sarà valida per i datori di lavoro con un numero di dipendenti non inferiore ai 60. Nel 2032, poi, il limite dei dipendenti passerà a 40

Articoli di ECONOMIA & LAVORO più letti
1.

Dopo il no di Gedi Leonardo Maria Del Vecchio vuole entrare ne «Il Giornale»: vicino l’acquisto del 30% del quotidiano fondato da Montanelli

2.

Del Vecchio jr compra il 30% del Giornale, ma l’affare più grosso sta per arrivare: così l’erede Luxottica si sta prendendo un grande gruppo editoriale

3.

Riforma del condominio, la stangata per chi è in regola con i pagamenti: cosa cambia con i morosi. Le novità per gli amministratori non laureati

4.

Legge di Bilancio, sulle pensioni e il Tfr salta tutto: vince la Lega

5.

Fusione nucleare, dove sorgeranno le prime centrali? Ecco la mappa dei 900 siti idonei in Europa (quasi 200 sono in Italia)

leggi anche
meloni-conferenza-stampa-manovra video
POLITICA

Vertice d’urgenza a Palazzo Chigi dopo lo stop della Lega sulle pensioni: Meloni convoca Tajani, Salvini e Giorgetti

Di Cecilia Dardana
scuola novità 2025 2026
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Bonus scuole paritarie, arriva il voucher di 1.500 euro nel 2026: a chi spetta, i requisiti Isee e come funziona

Di Ygnazia Cigna
POLITICA

Tensione nella Lega con Giorgetti e Borghi tira il freno: «Aumentare l’età pensionabile? Non oggi, non domani e nemmeno in futuro»

Di Sofia Spagnoli
Salvini Giorgetti Lega
ECONOMIA & LAVORO

Legge di Bilancio, sulle pensioni e il Tfr salta tutto: vince la Lega

Di Alba Romano