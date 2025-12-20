Ultime notizie Famiglia nel boscoJeffrey EpsteinUcrainaVladimir Putin
Il pilota che si barrica in cabina e non fa partire l’aereo: «Non mi pagano lo stipendio» – Il video

20 Dicembre 2025 - 09:22 Alba Romano
Edgar M. era stato appena licenziato. La Marina ha fatto irruzione per liberare i passeggeri

L’aeroporto internazionale Benito Juárez di Città del Messico è stato teatro di un incidente che ha portato all’arresto di un pilota della compagnia Magnicharters. L’uomo, identificato come Edgar M., si è barricato nella cabina di pilotaggio di un aereo pronto a decollare per Cancún. E si è rifiutato sia di partire che di far sbarcare i passeggeri. All’inizio l’incidente è stato indagato come un atto di terrorismo, ma in realtà si trattava di una protesta lavorativa. Edgar M. Era stato appena licenziato e recliamava il mancato pagamento di cinque mesi di stipendio.

Utilizzando l’interfono di bordo, il pilota ha spiegato le sue ragioni ai viaggiatori, mentre le forze di sicurezza e la Marina circondavano il velivolo. Dopo momenti di tensione, gli agenti hanno fatto irruzione, evacuato i passeggeri e arrestato il comandante. Ora Edgar M. dovrà rispondere dell’accusa di sequestro di persona e interruzione di pubblico servizio.

