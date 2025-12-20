Passa ancora di mano il gruppo Visibilia creato da Daniela Santanchè, venduto a mille euro a una società Usa guidata da un avvocato romano

A luglio la ministra aveva regalato tutto al bolognese Armaroli, che ora cede a una Spv di Los Angeles. Nel gruppo anche giornali come Visto e Novella 2000. Il destinatario finale è Andrea Iervolino, che vuole fare l’editore per Rocco Casalino? Il produttore nega

Giovedì 11 dicembre nello studio del notaio Sandra De Franchis di Roma è passato di mano per la seconda volta in pochi mesi il gruppo che apparteneva a Daniela Santanchè, con la cessione della maggioranza del capitale di Athena pubblicità (ex Visibilia concessionaria), a cui riportano a sua volta Visibilia Editore e la controllata Visibilia editrice, con tutte le testate del gruppo, da Novella 2000 a Visto e altre. A vendere è quel Giorgio Armaroli, cui con qualche sorpresa a luglio la ministra del Turismo aveva regalato il 75% del suo gruppo editoriale, di cui aveva ceduto la proprietà senza alcun corrispettivo. A comprare la quota- questa volta sborsando simbolicamente mille euro- è una SPV (un veicolo societario di scopo) di Los Angeles, la Europe Restructuring Fund 78 Spv Llc.

Resta azionista al 25% Paola Ferrari De Benedetti con la sua Alevi

Armaroli, imprenditore bolognese che controlla fra l’altro una casa editrice d’arte, anche se non ha speso nemmeno un euro per Athena-Visibilia, ha fatto mettere a verbale della nuova transazione di avere scelto di cedere tutto «non avendo intenzione di investire ulteriori risorse nello sviluppo della Società». Resta per altro azionista al 25% con la sua Alevi la storica amica della Santanchè, Paola Ferrari, volto notissimo dello sport Rai e consorte di Marco De Benedetti.

Paola Ferrari (credit: Imagoeconomica)

La Spv americana si è presentata dal notaio con il suo amministratore unico e legale rappresentante che è l’avvocato romano Federico Bettoni, dell’omonimo studio legale familiare. Anche Bettoni ha fatto mettere a verbale le sue intenzioni: «valorizzare la Società con le proprie capacità professionali apportando valore aggiunto alle attività della Società».

L’ipotesi di un Andrea Iervolino dietro le quinte, ma lui smentisce

Bettoni è un professionista che con tutta probabilità assiste il vero destinatario dell’operazione. Siccome l’avvocato romano siede nel consiglio di amministrazione della Tatatu spa del produttore cinematografico Andrea Iervolino, c’è chi ha immaginato che il vero acquirente fosse lui. Anche perché non è un mistero la sua intenzione di entrare nell’editoria, progettando una testata che sarà diretta da Rocco Casalino, ex portavoce di Giuseppe Conte e del Movimento 5 stelle (vedrà la luce a gennaio).

Andrea Iervolino (credit: Imagoeconomica)

Ma Iervolino, ex socio di lady Bacardi nella Sipario Movies, nega ad Open l’interesse per l’ex gruppo della Santanchè: «Sì, conosco Bettoni, ma non ci sono io dietro l’operazione. Chi acquista è specializzato nel ristrutturare e rilanciare società». Il gruppo Athena-Visibilia è per altro appena uscito da una ristrutturazione e ricapitalizzazione imposta dal tribunale di Milano, che è costata non poco alla Immobiliare Dani della Santanchè.