Egitto, collisione tra due navi da crociera sul Nilo: morta una turista italiana

La Farnesina ha comunicato che il ministro degli Esteri Antonio Tajani è informato e sta seguendo l’evoluzione della vicenda. La vittima era a bordo della nave Royal Beau Rivage, su cui viaggiavano circa 70-80 turisti italiani

Una cittadina italiana è morta oggi, domenica 21 dicembre, in Egitto nello scontro tra due navi da crociera sul Nilo, a circa 30 chilometri da Luxor. A darne notizia è la Farnesina: «I funzionari del consolato d’Italia sono in contatto con il coniuge della vittima e con i tour operator che hanno seguito altri cittadini italiani presenti sull’imbarcazione», si legge nella nota. «Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è informato a ne segue l’evoluzione», scrive su X il ministero.

La collisione

La collisione è avvenuta a circa 30 chilometri dal sito archeologico in riva al Nilo attorno alle 19 locali. La vittima si trovava a bordo della nave “Royal Beau Rivage” sulla quale si trovavano altri 70-80 turisti italiani. L’impatto ha distrutto almeno 4 cabine dell’imbarcazione.