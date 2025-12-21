Il video falso sulla morte di due piloti russi catapultati dall’aereo dentro un hangar

Il filmato rivela numerosi errori tipici dell'Intelligenza Artificiale generativa

Circola un video che mostrerebbe la morte di due piloti russi dopo l’autocatapultamento all’interno di un hangar. La scena, presentata come reale e datata 8 dicembre, risulta essere un contenuto generato con Intelligenza Artificiale, riconoscibile da diversi elementi tipici di questo tipo di produzioni.

Per chi ha fretta

Un pilota compare dal nulla e torna al suo posto dopo l’espulsione.

Nel filmato completo, uno dei piloti si rialza come se nulla fosse accaduto.

Nel filmato completo, la lingua parlata non è quella russa.

Analisi

Il video viene accompagnato dalla seguente didascalia:

Il video della morte dei due piloti russi autocatapultatisi nel bunker lo scorso 8 dicembre….

Lo stesso contenuto circola anche su X con la seguente didascalia: «Il video epico della morte dei due piloti russi autocatapultatisi nel bunker lo scorso 8 dicembre».

Gli errori dell’Intelligenza Artificiale

Uno degli elementi più evidenti riguarda la presenza dei piloti. L’abitacolo non risulta coerente con quello della tipologia di velivolo rappresentato (un Sukhoi Su-34) e, soprattutto, la posizione del secondo pilota, che viene mostrato erroneamente come “seduto dietro” il primo, non è presente all’inizio del video.

Problematiche simili, riguardante l’abitacolo, vengono riscontrate anche nel caso di un Su-30.

Al momento dell’espulsione, infatti, il secondo pilota compare improvvisamente dal nulla, senza alcuna continuità visiva, per poi tornare inspiegabilmente al proprio posto subito dopo.

Il video completo e altri due grossi errori

Il video condiviso su Facebook risulta parziale e dura appena 5 secondi. Su X, il collega Tal Hagin ha individuato una clip più lunga, della durata di 11 secondi, nella quale emergono ulteriori elementi fuorvianti.

No, it doesn't appear "as real as it gets".



1. Second pilot appears out of nowhere, and then is back in his seat after the ejection.

2. First pilot just gets up casually.

3. The time stamp keeps changing (Common AI error).

4. They are speaking English. https://t.co/XA34hitTyy pic.twitter.com/JJXGrzIrsL — Tal Hagin (@talhagin) December 18, 2025

Il primo riguarda il pilota caduto a terra, che si rialza immediatamente come se nulla fosse accaduto, in una situazione che dovrebbe essere drammatica e fisicamente incompatibile con quanto mostrato. Il secondo elemento riguarda la lingua utilizzata nei dialoghi: l’inglese, non il russo.

Conclusioni

Il video non documenta la morte di due piloti russi e non è collegato ad alcun evento avvenuto l’8 dicembre. Si tratta di un contenuto generato con Intelligenza artificiale, rilanciato sui social come se fosse reale.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.