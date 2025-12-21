Ultime notizie Famiglia nel boscoJeffrey EpsteinUcrainaVladimir Putin
ATTUALITÀBariFemminismoPugliaVideo

«Maria era libera perché ha obbedito, dovremmo dirlo alle femministe», polemiche sull’omelia dell’arcivescovo Giuseppe Laterza – Il video

21 Dicembre 2025 - 17:11 Alba Romano
embed
arcivecovo giuseppe laterza omelia femministe
arcivecovo giuseppe laterza omelia femministe
Il monsignore e nunzio apostolico, parlando nella cattedrale di Conversano nel Barese, ha sottolineato la presunta differenza tra la Madonna e le femministe

La libertà si ottiene attraverso l’obbedienza. È questo il concetto al centro dell’omelia di monsignor Giuseppe Laterza, che ha approfittato della lettura del Vangelo e dell’annunciazione a Maria per attaccare le femministe: «Dovremmo dirlo a qualcuna di loro». Parole che hanno già attirato l’indignazione di fedeli e utenti sui social, e che sono destinate a far discutere.

L’omelia dell’arcivescovo

Don Giuseppe Laterza, arcivescovo della diocesi soppressa di Vartana e nunzio apostolico in Repubblica Centraficana e Ciad, ha affrontato il tema dell’obbedienza durante l’omelia di sabato 20 dicembre nella cattedrale di Conversano, in provincia di Bari. Dopo aver letto i passetti delle Scritture in cui si parla della visita dell’angelo a Maria e dell’annunciazione della sua immacolata concezione, il monsignore si è soffermato sull’accettazione del disegno divino da parte di Maria. Ma lo ha fatto riportando il tutto alla contemporaneità.

Le parole al centro della polemica

«Maria è veramente libera, libera perché sa obbedire», è il concetto che il parroco ripete in diverse forme durante l’omelia, come si sente dal video pubblicato dalla testata locale Oggi Conversano. «Maria è la donna veramente più libera del mondo», continua. E poi l’attacco: «Dovremmo dirlo a qualche femminista. Maria è libera perché ha saputo obbedire».

Video di: Oggi Conversano

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

«Mi sputavano per strada, è un miracolo che non mi abbiano ammazzato». Carlotta Vagnoli e gli insulti in chat: «Era becera ironia»

2.

Le «vacanze forzate» dopo la scomparsa di Emanuela Orlandi, i vuoti di memoria e le versioni opposte: perché Laura Casagrande è indagata

3.

Dalla telefonata anonima alla testimonianza «contraddittoria»: chi è Laura Casagrande, l’amica di Emanuela Orlandi ora indagata

4.

Scala una parete con un amichetto ma scivola e precipita per cento metri, muore sul colpo un bimbo di 10 anni

5.

Drogava e stuprava la moglie da anni, i video delle violenze nella chat con migliaia di uomini: i messaggi su sostanze e dosi consigliate

leggi anche
Femen Sarkozy
ESTERI

Sarkozy tra la folla a Parigi, il blitz delle Femen: «Torna in prigione, cogl***e!» – Il video

Di Ugo Milano
brigitte macron brutte stronze femministe
ESTERI

Brigitte Macron e quelle «brutte stronze» delle femministe

Di Alba Romano
silvio berlusconi veronica lario
ATTUALITÀ

L’avvocata del divorzio tra Berlusconi e Lario: «L’assegno annullato a lei? È l’affermazione del femminismo»

Di Alba Romano
non una di meno corteo roma
ATTUALITÀ

Roma, il corteo femminista di Non una di meno contro la violenza di genere. Inaugurato il Museo del Patriarcato

Di Alba Romano