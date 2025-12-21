Miami, vertice a tre? Mosca spegne gli entusiasmi. «Non c’è in preparazione alcun incontro con Usa e Ucraina» – La diretta
Non è in corso la preparazione di un incontro fra rappresentanti di Stati Uniti, Russia e Ucraina, ha precisato il consigliere per la politica estera del Cremlino, Yuri Ushakov. «Per il momento, nessuno parla seriamente di una iniziativa di questo tipo, che non è a mia conoscenza in corso di preparazione», ha aggiunto. Non solo per Ushakov le modifiche al piano di pace introdotte da Kiev e dall’Europa «stanno ritardando il raggiungimento degli accordi». «Sono più che certo che le disposizioni che gli europei stanno cercando di introdurre non miglioreranno di certo le possibilità di raggiungere una pace duratura», ha detto ai giornalisti. Inoltre il portavoce del Cremlino, Dmytry Peskov, ha riferito che il programma di Vladimir Putin non include ancora una telefonata con il presidente Usa, Donald Trump.
Gli attacchi di stanotte
Questa notte la Russia ha attaccato l’Ucraina con 97 droni. Le forze di difesa aerea ucraine sono riuscite ad abbatterne 75. Lo ha riferito l’aeronautica militare di Kiev. L’attacco è iniziato ieri intorno alle 18 fino a questa mattina ed è stato condotto soprattutto con droni Shahed (circa 60) e Gerbera. Le località colpite sono state Millerovo, Kursk, Primorsko-Akhtarsk, Gvardiyske, Chauda.
A Miami c'è però il russo Dmitriev
L’inviato speciale russo Kirill Dmitriev che si trova attualmente a Miami sta lavorando con i suoi colleghi statunitensi e riferirà al presidente russo sugli esiti della sua visita. Lo conferma il consigliere del Cremlino, Yury Ushakov. Dmitriev è arrivato a Miami ieri mattina e si eèrecato direttamente dall’aeroporto ai colloqui con l’inviato presidenziale statunitense Steve Witkoff e con il genero di Donald Trump, Jared Kushner, che si sono svolti in un golf club