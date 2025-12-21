Ultime notizie Famiglia nel boscoJeffrey EpsteinUcrainaVladimir Putin
Live
ESTERIDonald TrumpMiamiRussiaUcrainaUSAVladimir Putin

Miami, vertice a tre? Mosca spegne gli entusiasmi. «Non c’è in preparazione alcun incontro con Usa e Ucraina» – La diretta

21 Dicembre 2025 - 10:11 Stefania Carboni
embed
usa russia ucraina
usa russia ucraina
Lo riferisce il consigliere per la politica estera del Cremlino, Yuri Ushakov. Non è in programma una telefonata tra il numero uno del Cremlino e Trump

Non è in corso la preparazione di un incontro fra rappresentanti di Stati Uniti, Russia e Ucraina, ha precisato il consigliere per la politica estera del Cremlino, Yuri Ushakov. «Per il momento, nessuno parla seriamente di una iniziativa di questo tipo, che non è a mia conoscenza in corso di preparazione», ha aggiunto. Non solo per Ushakov le modifiche al piano di pace introdotte da Kiev e dall’Europa «stanno ritardando il raggiungimento degli accordi». «Sono più che certo che le disposizioni che gli europei stanno cercando di introdurre non miglioreranno di certo le possibilità di raggiungere una pace duratura», ha detto ai giornalisti. Inoltre il portavoce del Cremlino, Dmytry Peskov, ha riferito che il programma di Vladimir Putin non include ancora una telefonata con il presidente Usa, Donald Trump.

Gli attacchi di stanotte

Questa notte la Russia ha attaccato l’Ucraina con 97 droni. Le forze di difesa aerea ucraine sono riuscite ad abbatterne 75. Lo ha riferito l’aeronautica militare di Kiev. L’attacco è iniziato ieri intorno alle 18 fino a questa mattina ed è stato condotto soprattutto con droni Shahed (circa 60) e Gerbera. Le località colpite sono state Millerovo, Kursk, Primorsko-Akhtarsk, Gvardiyske, Chauda.

21 Dicembre 2025 - 10:00

A Miami c'è però il russo Dmitriev

L’inviato speciale russo Kirill Dmitriev che si trova attualmente a Miami sta lavorando con i suoi colleghi statunitensi e riferirà al presidente russo sugli esiti della sua visita. Lo conferma il consigliere del Cremlino, Yury Ushakov. Dmitriev è arrivato a Miami ieri mattina e si eèrecato direttamente dall’aeroporto ai colloqui con l’inviato presidenziale statunitense Steve Witkoff e con il genero di Donald Trump, Jared Kushner, che si sono svolti in un golf club

Articoli di ESTERI più letti
1.

Il più grande giacimento di terre rare d’Europa è appeso al destino dei coleotteri

2.

Anziana muore nelle fasi del decollo, i passeggeri accusano i familiari: «L’hanno imbarcata già morta». Il caso del volo per Londra

3.

Epstein files, la 13enne portata a Mar-a-Lago da Trump: «È una bella ragazza, vero?»

4.

«Tre testimoni chiave dei cecchini del weekend di Sarajevo morti in circostanze sospette»: la denuncia di un giornalista croato

5.

Si tratta a Miami, l’inviato di Putin: «Costruttivi i colloqui con Witkoff e Kushner». Zelensky: «Gli Usa vogliono un vertice a tre con la Russia»

leggi anche
putin
ESTERI

«Putin vuole tutta l’Ucraina e potrebbe diventare una minaccia per i paesi baltici». L’analisi degli 007 Usa e del Regno Unito

Di Ugo Milano
zelensky-miami-colloqui-ucraina-russia
ESTERI

Si tratta a Miami, l’inviato di Putin: «Costruttivi i colloqui con Witkoff e Kushner». Zelensky: «Gli Usa vogliono un vertice a tre con la Russia»

Di Alba Romano
rolex guerra miliardi
ECONOMIA & LAVORO

Rolex da record grazie alle guerre, per la prima volta sfondato il tetto dei 10 miliardi di franchi: qual è il segreto del successo svizzero

Di Alba Romano