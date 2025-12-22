Claudio Baglioni riceve la Martinella da La Russa al Concerto di Natale al Senato – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 22 dicembre 2025 Nel corso del concerto di Natale in Senato, Claudio Baglioni ha ricevuto dal presidente del Senato Ignazio La Russa la Martinella, campanella simbolo storico del Senato, come riconoscimento per la sua carriera e per l'ideazione del "GrandTour La vita è adesso". "Potrebbe essere anche una 'Jingle bell', una composizione natalizia", ha detto il cantautore facendo suonare la campanella. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev