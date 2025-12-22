Ultime notizie Famiglia nel boscoJeffrey EpsteinUcrainaVladimir Putin
POLITICAPunti di VistaVideo

La Bulgaria entra nell'Eurozona dal Primo dicembre, ecco i prezzi esposti in Euro e Leva nei negozi – Il video

22 Dicembre 2025 - 16:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Sofia, 22 dicembre 2025 Le immagini dei prezzi esposti in Euro e in Leva nei negozi della Bulgaria, che dal Primo Gennaio 2026 entrerà nell'Eurozona adottando al moneta unica. I cittadini sono preoccupati per l'aumento dell'inflazione e hanno protestato in piazza per settimane, fino alle dimissioni del Governo, accusato anche di corruzione dai manifestanti. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Mamma Meloni: «Le mie figlie? Giorgia è marziale, Arianna empatica»

2.

Francesca Pascale attacca Forza Italia: «Non è più quella di Berlusconi. Troppe dinamiche autoreferenziali e giochi di prestigio»

3.

L’annuncio di Nordio: «Dopo il referendum faremo una riforma del processo penale. Tornerà ai suoi primordi, ispirati a Vassalli»

4.

Sondaggi, in crescita FdI e governo. Calano Pd e Lega

5.

L’ex ministro Orlando e la passione per le lucine di Natale. Come ha addobbato casa: «Abbiamo fatto le cose in grande» – Il video