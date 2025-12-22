La Bulgaria entra nell'Eurozona dal Primo dicembre, ecco i prezzi esposti in Euro e Leva nei negozi – Il video

(Agenzia Vista) Sofia, 22 dicembre 2025 Le immagini dei prezzi esposti in Euro e in Leva nei negozi della Bulgaria, che dal Primo Gennaio 2026 entrerà nell'Eurozona adottando al moneta unica. I cittadini sono preoccupati per l'aumento dell'inflazione e hanno protestato in piazza per settimane, fino alle dimissioni del Governo, accusato anche di corruzione dai manifestanti. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev