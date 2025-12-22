Ultime notizie Famiglia nel boscoJeffrey EpsteinUcrainaVladimir Putin
POLITICAPunti di VistaVideo

La Bulgaria entra nell'Eurozona dal Primo dicembre, le immagini di Sofia con gli addobbi di Natale – Il video

22 Dicembre 2025 - 16:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Sofia, 22 dicembre 2025 Le immagini di Sofia, Capitale della Bulgaria, nell'ultimo Natale con la moneta locale. Dal Primo Gennaio 2026, infatti, il Paese entrerà nell'Eurozona adottando al moneta unica. I cittadini sono preoccupati per l'aumento dell'inflazione e hanno protestato in piazza per settimane, fino alle dimissioni del Governo, accusato anche di corruzione dai manifestanti. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Mamma Meloni: «Le mie figlie? Giorgia è marziale, Arianna empatica»

2.

Francesca Pascale attacca Forza Italia: «Non è più quella di Berlusconi. Troppe dinamiche autoreferenziali e giochi di prestigio»

3.

L’annuncio di Nordio: «Dopo il referendum faremo una riforma del processo penale. Tornerà ai suoi primordi, ispirati a Vassalli»

4.

Sondaggi, in crescita FdI e governo. Calano Pd e Lega

5.

L’ex ministro Orlando e la passione per le lucine di Natale. Come ha addobbato casa: «Abbiamo fatto le cose in grande» – Il video