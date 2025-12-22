Milan-Como non si giocherà più a Perth, Abodi: Si è gettato cuore oltre l'ostacolo con leggerezza – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 22 dicembre 2025 Si è buttato il cuore oltre l’ostacolo con una certa leggerezza probabilmente perché prima di parlarne per mesi, partendo dall’origine dell’idea forse bisognava partire dal soggetto finale che avrebbe dovuto dare le autorizzazioni o avrebbe dovuto opporre le condizioni e quindi recuperiamo, diciamo, questa partita che non era certamente persa ma comunque era lontana. Ho ricevuto anche messaggi da tifosi italiani in Australia, devo dire quindi c’era anche qualche segnale positivo quindi senza polemica assolutamente, con grande serenità, un po’ per stile, per costume, e un po’ perché ne abbiamo bisogno di questi tempi. Riaccogliamo anche Milan-Como e vediamo anche dove e quando si giocherà. Così il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, intervenendo sulla partita di Serie A, Milan-Como, in programma l’8 febbraio prossimo a Perth, che non si giocherà più in Australia, al termine del Cdm in merito al disegno di legga delega in materia di politiche per i giovani e Servizio civile universale. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev