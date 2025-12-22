Ultime notizie Famiglia nel boscoJeffrey EpsteinUcrainaVladimir Putin
La gaffe di Nicky Minaj ospite di Erika Kirk, prima elogia Trump poi il lapsus: «I giovani hanno come riferimento l’assassino JD Vance» – Il video

22 Dicembre 2025 - 15:11 Ugo Milano
Resasi subito conto dell’errore, l’artista si è interrotta, portandosi la mano alla bocca. La reazione della vedova di Charlie Kirk: «Credimi, non c’è niente di nuovo sotto il sole che io non abbia già sentito»

Prima elogia Trump, poi scivola in una clamorosa gaffe. La rapper e cantautrice Nicki Minaj, ospite di una conferenza in Arizona organizzata da Turning Point USA, il gruppo conservatore fondato da Charlie Kirk, è intervenuta rispondendo alle domande di Erika Kirk, vedova dell’attivista ucciso lo scorso 10 settembre, in un’edizione dal forte carattere commemorativo. Durante l’intervista, Minaj ha definito Trump «il nostro affascinante e impetuoso presidente», ma poco dopo, parlando in diretta, si è riferita al vicepresidente JD Vance chiamandolo «assassino». Resasi subito conto dell’errore, l’artista si è interrotta, portandosi la mano alla bocca. A rompere il silenzio è stata Erika Kirk, che ha cercato di rassicurarla: «Credimi, non c’è niente di nuovo sotto il sole che io non abbia già sentito (riferito al marito assassinato durante un evento negli Usa, ndr), quindi non preoccuparti».

