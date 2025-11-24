Usha Vance senza fede in pubblico: i sospetti sul divorzio da JD Vance e le voci su Erika Kirk

Dopo giorni in cui il vociferare si era fatto incessante, la moglie di JD Vance ha placato gli animi spiegando di essersi «dimenticata» l’anello. Ma molti alzano il sopracciglio per la vicinanza tra il vicepresidente e la vedova di Charlie Kirk

Un divorzio nella Casa Bianca, sono queste le voci che hanno iniziato a circolare vorticosamente negli ultimi giorni dopo che Usha Bala Chilukuri Vance ha fatto visita alla base militare di Camp Lejeune senza la fede nuziale sull’anulare sinistro. Una mancanza che da molti è stata riconnessa alle parole del marito, il vicepresidente J.D. Vance, che poche ore prima aveva pubblicamente detto di sperare che la moglie – induista – si convertisse al cristianesimo. E che i più maliziosi hanno collegato ai calorosi abbracci tra la seconda carica americana e Erika Kirk, giovane moglie dell’attivista Charlie Kirk assassinato in un campus universitario pochi mesi fa.

La visita e l’anello mancante

La visita a Camp Lejeune era una questione femminile per eccellenza. A rappresentare la Casa Bianca erano infatti presenti la First lady, Melania Trump, e la Second lady, Usha Bala Chilukuri Vance. Ma proprio gli scatti ufficiali di questo appuntamento istituzionale hanno dato il via alle ipotesi di un clamoroso colpo di scena ai piani alti. Anche perché nel mondo del conservatorismo americano, un nucleo familiare quantomeno solido è ancora un importante biglietto da visita per un’eventuale corsa alla presidenza nel 2028.

Vance e la moglie induista: «Spero si converta»

L’ipotesi di una rottura nuziale ha riportato immediatamente alla memoria l’abbraccio in cui, durante le esequie di Charlie Kirk, la vedova Erika ha stretto J.D. Vance. Per poi aggiungere: «Mio marito non può essere rimpiazzato, ma a volte vedo similitudini fra lui e il vice presidente J.D. Vance». Proprio pochi giorni fa, il vicepresidente ha raccontato che di comune accordo lui e la moglie stanno impartendo ai tre figli un’educazione cristiana cattolica. Per poi aggiungere: «Usha viene con me in chiesa. Spero forse che, alla fine, lei sia in qualche modo toccata dalla stessa cosa che ha toccato me in chiesa? Sì, onestamente, lo spero, perché credo nel Vangelo cristiano e spero che prima o poi mia moglie la pensi allo stesso modo. Ma se non ci crede, allora Dio dice che tutti hanno il libero arbitrio e quindi ciò non mi crea problemi». Una differenza di vedute sofferta che con Erika Kirk non ci sarebbe.

La spiegazione di Usha: «Devo stare dietro a 3 bambini»

Dopo tante speculazioni e tante voci, è la stessa Usha Vance a spegnere le voci. Tramite il suo portavoce, la moglie di J.D. ha spiegato il perché dell’assenza della fede nuziale: «Usha è madre di tre piccoli bambini, che spesso pulisce i piatti e gli fa fare molti bagni. E che a volte si dimentica il suo anello». Insomma, un innocente errore di distrazione. Se sia una motivazione soddisfacente e veritiera lo dirà solo il tempo.