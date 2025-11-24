Ultime notizie BambiniOrnella VanoniPrivacyUcraina
ESTERICharlie KirkDonald TrumpJ.D. VanceMatrimoniUSA

Usha Vance senza fede in pubblico: i sospetti sul divorzio da JD Vance e le voci su Erika Kirk

24 Novembre 2025 - 09:09 Alba Romano
embed
usha vance kd vance divorzio
usha vance kd vance divorzio
Dopo giorni in cui il vociferare si era fatto incessante, la moglie di JD Vance ha placato gli animi spiegando di essersi «dimenticata» l’anello. Ma molti alzano il sopracciglio per la vicinanza tra il vicepresidente e la vedova di Charlie Kirk

Un divorzio nella Casa Bianca, sono queste le voci che hanno iniziato a circolare vorticosamente negli ultimi giorni dopo che Usha Bala Chilukuri Vance ha fatto visita alla base militare di Camp Lejeune senza la fede nuziale sull’anulare sinistro. Una mancanza che da molti è stata riconnessa alle parole del marito, il vicepresidente J.D. Vance, che poche ore prima aveva pubblicamente detto di sperare che la moglie – induista – si convertisse al cristianesimo. E che i più maliziosi hanno collegato ai calorosi abbracci tra la seconda carica americana e Erika Kirk, giovane moglie dell’attivista Charlie Kirk assassinato in un campus universitario pochi mesi fa.

La visita e l’anello mancante

La visita a Camp Lejeune era una questione femminile per eccellenza. A rappresentare la Casa Bianca erano infatti presenti la First lady, Melania Trump, e la Second lady, Usha Bala Chilukuri Vance. Ma proprio gli scatti ufficiali di questo appuntamento istituzionale hanno dato il via alle ipotesi di un clamoroso colpo di scena ai piani alti. Anche perché nel mondo del conservatorismo americano, un nucleo familiare quantomeno solido è ancora un importante biglietto da visita per un’eventuale corsa alla presidenza nel 2028.

Vance e la moglie induista: «Spero si converta»

L’ipotesi di una rottura nuziale ha riportato immediatamente alla memoria l’abbraccio in cui, durante le esequie di Charlie Kirk, la vedova Erika ha stretto J.D. Vance. Per poi aggiungere: «Mio marito non può essere rimpiazzato, ma a volte vedo similitudini fra lui e il vice presidente J.D. Vance». Proprio pochi giorni fa, il vicepresidente ha raccontato che di comune accordo lui e la moglie stanno impartendo ai tre figli un’educazione cristiana cattolica. Per poi aggiungere: «Usha viene con me in chiesa. Spero forse che, alla fine, lei sia in qualche modo toccata dalla stessa cosa che ha toccato me in chiesa? Sì, onestamente, lo spero, perché credo nel Vangelo cristiano e spero che prima o poi mia moglie la pensi allo stesso modo. Ma se non ci crede, allora Dio dice che tutti hanno il libero arbitrio e quindi ciò non mi crea problemi». Una differenza di vedute sofferta che con Erika Kirk non ci sarebbe.

La spiegazione di Usha: «Devo stare dietro a 3 bambini»

Dopo tante speculazioni e tante voci, è la stessa Usha Vance a spegnere le voci. Tramite il suo portavoce, la moglie di J.D. ha spiegato il perché dell’assenza della fede nuziale: «Usha è madre di tre piccoli bambini, che spesso pulisce i piatti e gli fa fare molti bagni. E che a volte si dimentica il suo anello». Insomma, un innocente errore di distrazione. Se sia una motivazione soddisfacente e veritiera lo dirà solo il tempo.  

Articoli di ESTERI più letti
1.

Vertice Usa-Ucraina-Ue a Ginevra, Zelensky: «Il piano di pace potrebbe includere punti chiave per noi». Trump: «Da Kiev nessuna gratitudine»

2.

L’assurda storia di Trump e del sesso orale con Bill Clinton: il fratello di Epstein nega tutto ma sui social è pioggia di meme

3.

Il Guardian rivela: anche Noam Chomsky nei contatti di Epstein. La lettera dove definisce «esperienza di valore» i colloqui con lui

4.

Olanda, avvistati diversi droni sull’aeroporto di Eindhoven: stop ai voli. «I mezzi di difesa sono pronti a intervenire»

5.

Nigeria, rapiti oltre 300 studenti da una scuola cattolica. La polizia setaccia le foreste per ritrovarli

leggi anche
jd vance halloween video
ESTERI

JD Vance per Halloween si traveste come il suo meme. E ai bambini: «Ricordatevi di dire grazie» – Il video

Di Alba Romano
erika kirk
ESTERI

Erika Kirk e l’abbraccio a J.D. Vance che fa discutere. «Nessuno potrà mai sostituire mio marito, ma in lui vedo somiglianze» – Il video

Di Stefania Carboni
JD Vance Netanyahu Usa Israele
ESTERI

«Annettiamo la Cisgiordania». L’ira di Netanyahu per il voto alla Knesset nel giorno di JD Vance: «Ma non siamo vassalli degli Usa»

Di Simone Disegni
ESTERI

Vance in Israele: «Le violenze non sono la fine della tregua». Trump minaccia Hamas: «Rispetti l’accordo o farà fine brutale» – La diretta

Di Ugo Milano