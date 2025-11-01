JD Vance per Halloween si traveste come il suo meme. E ai bambini: «Ricordatevi di dire grazie» – Il video

Il vicepresidente da mesi ha abbracciato il meme satirico che aveva iniziato a circolare su di lui online. E ha deciso di prendere ispirazione per il suo travestimento

Gli auguri di buon Halloween arrivano anche dalla seconda carica americana, il vicepresidente JD Vance. La scelta del travestimento è a dir poco curiosa. Lo è però molto meno per chi bazzica X, il social erede di Twitter, dove il viso del politico repubblicano per settimane è comparso in una sua versione caricaturale con guancione rosse e capello riccio fluente fin sopra la fronte.

Il saluto ai bambini e il video-meme

«Buon Halloween a tutti, ricordatevi di dire grazie mentre fate dolcetto o scherzetto», dice JD Vance rivolto alla telecamera e a tutti i bimbi americani. Poi, dopo un brusco cambio di scena, compare con un sorriso che fa risaltare gli zigomi mentre gira su se stesso. Tutto intorno l’aria e le colonne bianche sono illuminate con una forte luce viola.