Benedetta Parodi e Fabio Caressa in versione Morticia e Gomez Addams per Halloween – Il video

Ogni anno la coppia inventa nuovi costumi, le immagini condivise sui social

Benedetta Parodi e il marito Fabio Caressa hanno deciso come sempre dei costumi di alto livello per questo Halloween appena passato. I due hanno condiviso sui social scatti e video in versione Morticia e Gomez Addams. La conduttrice tv e il giornalista, sposati dal 1999 e con tre figli alle spalle, per la sera del 31 ottobre spesso cercano dei travestimenti particolari.

Avevo hype per il loro costume perchè ogni anno si impegnano parecchio. Doppio anche quest'anno🎃🎃 pic.twitter.com/3z2jSSuTYI — erclab_ilritorno (@erclab_tweet) October 31, 2025

Nel 2024 i due si sono vestiti da pompiere che salva il gatto sull’albero, poi da Severus Piton accompagnato da una strega. Alcuni ricordano su X Cappuccetto Rosso e il Lupo. Anche stavolta non hanno deluso le aspettative.