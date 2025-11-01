Benedetta Parodi e Fabio Caressa in versione Morticia e Gomez Addams per Halloween – Il video
Ogni anno la coppia inventa nuovi costumi, le immagini condivise sui social
Benedetta Parodi e il marito Fabio Caressa hanno deciso come sempre dei costumi di alto livello per questo Halloween appena passato. I due hanno condiviso sui social scatti e video in versione Morticia e Gomez Addams. La conduttrice tv e il giornalista, sposati dal 1999 e con tre figli alle spalle, per la sera del 31 ottobre spesso cercano dei travestimenti particolari.
Nel 2024 i due si sono vestiti da pompiere che salva il gatto sull’albero, poi da Severus Piton accompagnato da una strega. Alcuni ricordano su X Cappuccetto Rosso e il Lupo. Anche stavolta non hanno deluso le aspettative.
leggi anche