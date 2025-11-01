Ultime notizie Delitto di GarlascoDonald TrumpJannik SinnerUcraina
CULTURA & SPETTACOLOHalloweenTvVideo

Benedetta Parodi e Fabio Caressa in versione Morticia e Gomez Addams per Halloween – Il video

01 Novembre 2025 - 15:41 Alba Romano
embed
Ogni anno la coppia inventa nuovi costumi, le immagini condivise sui social

Benedetta Parodi e il marito Fabio Caressa hanno deciso come sempre dei costumi di alto livello per questo Halloween appena passato. I due hanno condiviso sui social scatti e video in versione Morticia e Gomez Addams. La conduttrice tv e il giornalista, sposati dal 1999 e con tre figli alle spalle, per la sera del 31 ottobre spesso cercano dei travestimenti particolari.

Nel 2024 i due si sono vestiti da pompiere che salva il gatto sull’albero, poi da Severus Piton accompagnato da una strega. Alcuni ricordano su X Cappuccetto Rosso e il Lupo. Anche stavolta non hanno deluso le aspettative.

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Raoul Bova ha bisogno urgente di un milione di euro per non fare saltare la sua società di produzione cinema e tv

2.

Jovanotti cattura un topolino: «Mi hai mangiato tutti i cavi… ti sta andando bene». La grazia di Lorenzo e il salto incredibile – Il video

3.

Secondo Live X Factor 2025, Amanda torna a casa, PierC già pronto per la musica vera. Le pagelle

4.

Fiorello e la faccia massacrata di lividi e graffi: «Ho voluto fare il figo, poi… Un operaio mi ha detto: “Ti sei proprio rovinato”» – Il video

5.

Sanremo Giovani, ecco i 24 artisti in gara: la lista completa di cantanti e brani decisa da Carlo Conti

leggi anche
Tchéky Karyo
CULTURA & SPETTACOLO

Addio a Tchéky Karyo, la star di Nikita e L’Orso si è spento a 72 anni

Di Alba Romano
beckham-integratore-longevita
CULTURA & SPETTACOLO

David Beckham si affida agli scienziati della Nasa e lancia un integratore contro l’invecchiamento: ma il prezzo è proibitivo

Di Ugo Milano
simon cowell
CULTURA & SPETTACOLO

Simon Cowell e i 600 milioni negati ai figli. Il testamento del padre di X Factor: «Andranno a chi ne ha più bisogno»

Di Ugo Milano