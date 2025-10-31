Ultime notizie FemminicidiGazaJannik SinnerLegge di bilancioUcraina
«Non mandate a scuola i bambini vestiti per Halloween», l’ordine dagli insegnanti che fa infuriare i genitori a Verona

31 Ottobre 2025 - 19:34 Ugo Milano
La dirigente della primaria di Parona vieta maschere e trucchi a tema. I genitori protestano, interviene il Comune: «Serve più dialogo»

Niente maschere, mantelli o trucchi spaventosi. Alla scuola primaria C. Zorzi di Parona, nel Veronese, Halloween quest’anno non si festeggia. La decisione, comunicata alla vigilia del 31 ottobre, arriva dalla nuova dirigente scolastica e ha subito acceso la protesta dei genitori. Nel messaggio inviato alle famiglie dagli insegnanti si legge: «I bambini non potranno venire a scuola vestiti o truccati a tema Halloween. Firmato: la dirigente». Un divieto che ha colto di sorpresa molti, abituati da anni a vedere i figli entrare in classe con un cappello da strega o una felpa con lo scheletro. La preside, arrivata quest’anno, avrebbe deciso senza un confronto con i genitori, interrompendo una consuetudine ormai consolidata.

L’indignazione dei genitori

«È una scelta comprensibile in una scuola cattolica, ma non in una pubblica come la nostra», ha commentato il padre di un alunno interpellato da Tgcom24. Un altro genitore si chiede se «chi si presenterà mascherato verrà rimandato a casa». Di fronte al crescente malumore, è intervenuto il Comune di Verona. L’assessora all’Istruzione Elisa La Paglia ha invitato a riportare calma e dialogo: «Ciò che emerge da questa vicenda è la mancanza di comunicazione – ha detto al Corriere del Veneto – È un peccato che i genitori si siano rivolti ai giornali invece di chiedere un incontro con la dirigente. Significa che manca la fiducia».

