Trump cartoon legge sotto l'Albero, musica di Natale e traguardi Maga, gli auguri della Casa Bianca – Il video

22 Dicembre 2025 - 20:45 Redazione
(Agenzia Vista) Usa, 22 dicembre 2025 Il video augurale per le festività natalizie della casa Bianca è strutturato come i trend di YouTube, con musica lo-fi in sottofondo, a tema natalizio, e un'immagine sempre uguale di Trump cartoon che legge un libro sotto l'Albero di Natale alla casa Bianca, con un maglione rosso. A fianco a lui scorrono i dati degli obiettivi raggiunti dai "Maga" nel 2025. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

