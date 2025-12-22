Due colpi di pistola contro un gruppo di ciclisti nel Veronese

Il conducente di un'auto di colore scuro si è avvicinato alla squadra Padovani e ha cominciato a sparare

Due colpi di pistola sparati contro un gruppo di ciclisti. Lo ha denunciato la Sc Padovani Polo Cherry Bank, i cui atleti sarebbero stati presi di mira sabato mattina. È successo durante un allenamento in Val d’Adige. Un’auto di colore scuro si è avvicinata ai ciclisti, suddivisi in due gruppi di sette, mentre procedevano lungo la strada statale 12 nei pressi di Dolcè, nel Veronese. A quel punto, il conducente avrebbe abbassato il finestrino ed esploso due colpi di pistola contro gli atleti, allontanandosi subito dopo.

Lo sparo

La società fa sapere che l’episodio ha «scioccato atleti, staff e dirigenti». Una volta rientrati al quartier generale stabilito in questi giorni al Veronello Resort, i ciclisti hanno raccolto testimonianze e immagini per presentare denuncia alle autorità. «Siamo sollevati che tutti i ragazzi siano sani e salvi», commenta il presidente Galdino Peruzzo. «Si tratta di una vicenda terribile che ci auguriamo non si ripeta mai più: la strada è la palestra dei nostri ragazzi e, come società, abbiamo provveduto ad adottare tutte le misure del caso per farli pedalare in sicurezza. Quanto è successo ieri in Val d’Adige non è l’unico episodio di aggressione da parte di automobilisti agli atleti della Padovani impegnati in allenamento in queste settimane. Va ricordato che anche nello scorso mese di settembre Marco Palomba era stato investito da un pirata della strada. È necessario sensibilizzare tutti coloro che si mettono al volante ad una cultura di maggiore rispetto».