Tragedia nel biathlon, muore a 27 anni il norvegese Sivert Guttorm Bakken: il malore in hotel e l’ultima gara due giorni fa

Ancora sconosciute le cause del decesso. Nel 2023 era stato costretto a fermarsi a causa di una pericardite

Lutto nel mondo del biathlon: Sivert Guttorm Bakken, atleta della nazionale norvegese e vincitore della Coppa del mondo 2022 nella mass start, è morto improvvisamente in Trentino, dove si trovava in ritiro con la squadra. Il biatleta aveva 27 anni. Bakken era a Passo Lavazè, in Val di Fiemme, impegnato nella preparazione in vista dei Giochi olimpici di Milano-Cortina. È stato trovato senza vita nella camera dell’albergo in cui alloggiava. Secondo quanto riferito, il decesso sarebbe stato causato da un malore, ma le cause precise non sono ancora state accertate.

L’ultima gara due giorni fa

Solo due giorni fa l’atleta era regolarmente in gara. Domenica aveva partecipato alla tappa di Coppa del mondo di Annecy, chiudendo al ventesimo posto nella mass start, la specialità in cui aveva conquistato la Coppa del mondo tre anni fa. Il 19 dicembre si era invece classificato quinto nella sprint. In carriera Bakken aveva ottenuto quattro vittorie in Coppa del mondo. Il biatleta, nato a Lillehammer, aveva attraversato un periodo difficile nel 2023, quando era stato costretto a fermarsi a causa di una pericardite. Dopo quasi due anni di stop era però tornato a competere ad alti livelli con la Norvegia, nazione leader del movimento maschile del biathlon.

Le parole della Federazione norvegese

La Federazione norvegese ha confermato la notizia, sottolineando che le indagini sono in corso. «I nostri pensieri ora vanno principalmente alla famiglia di Sivert e a tutti coloro che gli sono vicini. Stiamo collaborando con le autorità italiane sul posto», ha dichiarato Emilie Nordskar, segretaria generale ad interim. In una nota successiva la Federazione ha aggiunto: «Quello che sappiamo è che Sivert è stato trovato morto oggi nella sua camera d’albergo nella cittadina alpina di Lavazé, in Italia. Siamo ovviamente in contatto con la polizia italiana sul posto. Le indagini sono in pieno svolgimento e stiamo lavorando a stretto contatto con loro. Non sappiamo quale sia la causa del decesso. Spetterà alla polizia scoprirlo. Ora sosterremo la famiglia di Sivert e i suoi cari, gli atleti e il resto della famiglia del biathlon».