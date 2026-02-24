Operato al cuore dopo le Olimpiadi, ecco perché l’azzurro Giacomel si era ritirato mentre era in testa: «Sono distrutto»

L'azzurro di biathlon si era dovuto fermare mentre era in testa alla Mass Start. La stagione ormai finita, che lo costringe a rinunciare alla Coppa del Mondo per il problema al cuore

È stata un’anomalia cardiaca a costringere al ritiro Tommaso Giacomel venerdì scorso ad Anterselva, mentre era in testa alla Mass Start olimpica di biathlon. Il 25enne trentino, argento a Milano Cortina nella staffetta mista e vincitore di sei gare di Coppa del mondo, è stato sottoposto nei giorni successivi a una serie di esami presso l’ospedale Galeazzi di Milano, condotti dalla Commissione Medica della Fisi in collaborazione con il professor Daniele Andreini. Tac, risonanza magnetica e test da sforzo massimale sono risultati tutti nella norma, ma uno studio elettrofisiologico ha evidenziato un’anomalia di conduzione elettrica a livello atriale, che ha reso necessaria un’ablazione.

L’intervento riuscito e le dimissioni giovedì

L’intervento, come comunicato dalla Federazione sport invernali, è «perfettamente riuscito». Il biatleta verrà dimesso giovedì mattina e tra due settimane dovrà sottoporsi a nuovi controlli già programmati: solo dopo averli superati potrà riprendere gli allenamenti.

«La mia stagione è finita, sono distrutto»

Lo stesso Giacomel ha comunicato la notizia attraverso le sue storie Instagram, ricondividendo l’annuncio della Fisi sull’ablazione cardiaca: «La mia stagione è finita, sono distrutto». L’azzurro deve così rinunciare alla corsa per la Coppa del mondo generale, dove occupa attualmente la seconda posizione a soli 37 punti dal francese Eric Perrot, che lo ha scavalcato in vetta nell’ultima tappa prima delle Olimpiadi.

Quando potrà tornare a gareggiare Giacomel: i tempi di recupero

I tempi per il rientro dipenderanno dall’esito dei controlli previsti tra due settimane. La stagione 2025-2026, di fatto, è compromessa. Giacomel dovrà concentrarsi sul recupero in vista della prossima annata, con l’obiettivo di riprendere la caccia alla Coppa del mondo generale interrotta nel momento migliore della sua carriera.