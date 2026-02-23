Finite le Olimpiadi di Milano-Cortina Macron rilancia quelle francesi del 2030. Ma su X i cittadini lo riempiono di commenti negativi – Il video

«Grazie a Dio sarai lontano dai nostri c**i nel 2030», è una delle tante reazioni in rete. In molti non dimenticano quello che avvenne per la cerimonia d'apertura dei Giochi del 2024

«Milano-Cortina ci ha emozionato. Ora tocca a noi raccogliere la torcia. Celebriamo le Alpi francesi! Nel 2030, daremo il benvenuto al mondo per Giochi che lasceranno il segno. In grande stile, proprio come nel 2024! Ci vediamo tra le nostre splendide montagne». Con questo post su X, chiuse le Olimpiadi italiane, il numero uno dell’Eliseo Emmanuel Macron rilancia i Giochi invernali francesi, previsti tra qualche anno. Uno spot toccante, con sullo sfondo le catene oltralpe. Ma il pensiero su quello che è stato allestito nel 2024, con una Cerimonia d’apertura criticatissima, non va via. I francesi non dimenticano e su X piovono commenti negativi.

Milano-Cortina nous a fait vibrer. À nous de prendre le relais. Place aux Alpes françaises ! En 2030, nous accueillerons le monde pour des Jeux qui marquent. En grand, comme en 2024 ! Rendez-vous dans nos belles montagnes. pic.twitter.com/ZefqkKdUdZ — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 22, 2026

«La prossima volta, evitate il wokismo! Evitiamo di diventare lo zimbello di tutto il mondo. Prendete ispirazione dal successo italiano», commenta Sebastien. E ancora: «Dieu merci tu seras loin de notre cul en 2030», o meglio «Grazie a Dio sarai lontano dai nostri culi nel 2030». «Spero che riporterete travestiti e uomini blu obesi in mutande alla vostra cerimonia di apertura. Non ce ne sono abbastanza», aggiunge un altro follower. «Basta! Con le vostre “grandi” cose narcisistiche, di cattivo gusto e totalmente prive di spirito olimpico. Fuori. Ed è stato volgare e offensivo non essere alla cerimonia di apertura italiana, in breve, proprio come voi», aggiunge Lily. Già perché molti ricordano l’assenza del numero uno dell’Eliseo alla cerimonia di apertura dei Giochi olimpici di Milano-Cortina. Il motivo? «Impegni pregressi» come la visita a Parigi del re del Bahrein. Al suo posto fu spedita a Milano la ministra allo Sport, Marina Ferrari.