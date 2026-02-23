Ultime notizie DaziFestival di SanremoJeffrey EpsteinReferendumTrapianti
ESTERIEmmanuel MacronFranciaOlimpiadiOlimpiadi 2026Video

Finite le Olimpiadi di Milano-Cortina Macron rilancia quelle francesi del 2030. Ma su X i cittadini lo riempiono di commenti negativi – Il video

23 Febbraio 2026 - 09:08 Stefania Carboni
embed
macron olimpiadi 2030
macron olimpiadi 2030
«Grazie a Dio sarai lontano dai nostri c**i nel 2030», è una delle tante reazioni in rete. In molti non dimenticano quello che avvenne per la cerimonia d'apertura dei Giochi del 2024

«Milano-Cortina ci ha emozionato. Ora tocca a noi raccogliere la torcia. Celebriamo le Alpi francesi! Nel 2030, daremo il benvenuto al mondo per Giochi che lasceranno il segno. In grande stile, proprio come nel 2024! Ci vediamo tra le nostre splendide montagne». Con questo post su X, chiuse le Olimpiadi italiane, il numero uno dell’Eliseo Emmanuel Macron rilancia i Giochi invernali francesi, previsti tra qualche anno. Uno spot toccante, con sullo sfondo le catene oltralpe. Ma il pensiero su quello che è stato allestito nel 2024, con una Cerimonia d’apertura criticatissima, non va via. I francesi non dimenticano e su X piovono commenti negativi.

I commenti contro Macron: «Grazie a Dio sarai lontano»

«La prossima volta, evitate il wokismo! Evitiamo di diventare lo zimbello di tutto il mondo. Prendete ispirazione dal successo italiano», commenta Sebastien. E ancora: «Dieu merci tu seras loin de notre cul en 2030», o meglio «Grazie a Dio sarai lontano dai nostri culi nel 2030». «Spero che riporterete travestiti e uomini blu obesi in mutande alla vostra cerimonia di apertura. Non ce ne sono abbastanza», aggiunge un altro follower. «Basta! Con le vostre “grandi” cose narcisistiche, di cattivo gusto e totalmente prive di spirito olimpico. Fuori. Ed è stato volgare e offensivo non essere alla cerimonia di apertura italiana, in breve, proprio come voi», aggiunge Lily. Già perché molti ricordano l’assenza del numero uno dell’Eliseo alla cerimonia di apertura dei Giochi olimpici di Milano-Cortina. Il motivo? «Impegni pregressi» come la visita a Parigi del re del Bahrein. Al suo posto fu spedita a Milano la ministra allo Sport, Marina Ferrari.

Articoli di ESTERI più letti
1.

«Non è un rischio imminente», così OpenAI ignorò l’alert di ChatGPT sulla strage in Canada. Le chat della killer e i dubbi dello staff inascoltati dai capi

2.

Caso Epstein, l’ex principe Andrea sembra in un mondo tutto suo. «Pensa solo a cavalli e auto»

3.

Caso Epstein, dopo lo scandalo di Andrea l’ex moglie Sarah Ferguson svanisce nel nulla: «Non sta bene e pensa che tutti la cerchino»

4.

«La Corte Suprema ha sbagliato», John Barron chiama in diretta tv, ma la voce sembra quella di Trump (e lo pseudonimo pure) – Il video

5.

Ucciso dall’esercito Nemesio “El Mencho” Oseguera, il re del narcotraffico tra Messico e Usa. Aveva una taglia da 15 milioni sulla sua cattura

leggi anche
cerimonia chiusura verona olimpiadi
SPORT

Cala il sipario sulle Olimpiadi di Milano-Cortina, la Cerimonia di chiusura a Verona è un omaggio alla lirica italiana. Prossimi Giochi in Francia

Di Stefania Carboni
giorgia meloni emmanuel macron
POLITICA

Scontro tra Macron e Meloni. «Si faccia i fatti suoi invece di commentare quelli francesi». La replica: «Non sono ingerenze» (e lancia stoccata sulle Br)

Di Alba Romano
letti-olimpiadi-milano-cortina
SPORT

Gli atleti testano i letti di Milano-Cortina e parte lo sfottò per i francesi: «Almeno qui sono veri» – Il video

Di Alba Romano