Macron contro Meloni: «Si faccia i fatti suoi invece di commentare quelli francesi». Il battibecco dopo la morte del militante nazionalista Deranque

Nei giorni scorsi la premier aveva commentato la notizia dell'omicidio dell'attivista di destra: «Nessuna idea politica, nessuna contrapposizione ideologica può giustificare la violenza o trasformare il confronto in aggressione fisica»

Il presidente francese Emmanuel Macron ha chiesto alla premier italiana Giorgia Meloni di non commentare ciò che accade in Francia. «Che ognuno resti a casa sua e le pecore saranno ben custodite», ha ironizzato Macron da New Delhi, a margine di una visita ufficiale in India. Le sue parole sono una risposta diretta alla presidente del Consiglio, che nei giorni scorsi ha commentato la morte del militante nazionalista Quentin Deranque in un pestaggio ad opera di esponenti della sinistra radicale francese.

Le parole di Meloni

All’indomani dell’episodio, Giorgia Meloni ha pubblicato un messaggio sui social in cui si legge: «L’uccisione del giovane Quentin Deranque in Francia è un fatto che sconvolge e addolora profondamente. La morte di un ragazzo poco più che ventenne, aggredito da gruppi riconducibili all’estremismo di sinistra e travolto da un clima di odio ideologico che attraversa diverse Nazioni, è una ferita per l’intera Europa». E poi ha aggiunto: «Nessuna idea politica, nessuna contrapposizione ideologica può giustificare la violenza o trasformare il confronto in aggressione fisica. Quando l’odio e la violenza prendono il posto del dialogo, a perdere è sempre la democrazia».

L’omicidio di Deranque

Quentin Deranque, 23enne attivista di destra, è stato vittima di un violento pestaggio lo scorso 12 febbraio a Lione, durante alcuni scontri tra gruppi di attivisti in occasione di un presidio legato a una conferenza all’Université Sciences Po Lyon. Dopo essere rimasto in condizioni critiche per due giorni, è deceduto in ospedale in seguito alle lesioni cerebrali riportate. Le autorità giudiziarie di Lione hanno aperto un’inchiesta per omicidio volontario e finora 11 persone sono state arrestate in relazione al caso. Tra i fermati figura anche Jacques-Elie Favrot, assistente parlamentare del deputato di sinistra Raphaël Arnault del partito La France Insoumise.

Foto copertina: ANSA/Filippo Attili | La premier Giorgia Meloni riceve il presidente francese Emmanuel Macron a Palazzo Chigi, 3 giugno 2025